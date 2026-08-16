Ferragosto al mare in città: si possono spendere fino a 580 euro

A Napoli e provincia l'offerta è molto ampia, con stabilimenti economici e strutture di lusso

Il weekend di Ferragosto conferma il mare come una delle destinazioni preferite dai campani e dai tanti turisti presenti sul territorio. Ma per trascorrere una giornata in spiaggia i prezzi possono variare enormemente: si parte da circa 20-25 euro e si può arrivare fino a diverse centinaia di euro per le location più esclusive. A Napoli e provincia l'offerta è molto ampia, con stabilimenti economici e strutture di lusso. Il costo finale dipende dalla posizione, dal numero di lettini, dall'ombrellone, dal parcheggio e, soprattutto, dai servizi aggiuntivi.



Da Bagnoli a Posillipo



A Bagnoli e Coroglio si trovano alcune delle soluzioni più accessibili. Nei giorni feriali una giornata può costare 20-25 euro, mentre nel fine settimana le tariffe salgono generalmente tra 35 e 60 euro.



All'Arenile, ad esempio, nell'area prato il lettino costa 8 euro dal lunedì al venerdì e 10 euro nel weekend. L'ombrellone costa 6 euro, mentre il parcheggio giornaliero è di 5 euro. Nell'area solarium il prezzo arriva a circa 15 euro per ingresso e lettino nel fine settimana.



A Posillipo, invece, i prezzi salgono. Alla Baia delle Rocce Verdi, all'interno della storica Villa Fattorusso, l'ingresso con lettino costa 20 euro nei giorni feriali e 25 euro nel weekend. L'ombrellone costa 5 euro, mentre i lettini aggiuntivi hanno un prezzo compreso tra 5 e 7 euro. Il parcheggio costa 7 euro.



A far aumentare ulteriormente il conto sono pranzo e consumazioni: un pasto completo può superare i 50 euro a persona, soprattutto scegliendo il servizio direttamente al lettino o all'ombrellone.



Gli stabilimenti più costosi in provincia



Spostandosi lungo la costa, le cifre aumentano in alcune delle località più esclusive.



Al Bikini di Vico Equense, una postazione con ombrellone e due lettini costa circa 85 euro, con ulteriori maggiorazioni per la prima fila e per i giorni festivi. Il parcheggio costa 5 euro, mentre un pranzo completo al ristorante può arrivare a circa 70 euro a persona.



Alla Conca del Sogno, nella baia di Nerano, una giornata al mare può invece arrivare a 250 euro, soprattutto scegliendo pacchetti esclusivi e postazioni privilegiate.



Più contenuti i prezzi al Lido Enea di Bacoli, dove un ombrellone con due lettini costa 45 euro in prima fila e 35 euro nelle file più arretrate.



Per chi cerca una soluzione low cost c'è invece il Lido Varcadoro a Varcaturo: in alcune giornate della settimana è possibile spendere circa 10 euro per due ombrelloni e un lettino, mentre nel weekend la tariffa indicata è di circa 9 euro per ciascuna attrezzatura. Il parcheggio è gratuito.



Ischia e Capri, prezzi da record



Sulle isole i costi possono raggiungere livelli decisamente più elevati.



Al Negombo di Ischia, in alta stagione, l'ingresso costa 70 euro a persona e comprende l'accesso alle piscine del parco termale e alla spiaggia privata nella Baia di San Montano, con ombrellone, lettino e sdraio.



Anche il pranzo può incidere pesantemente sul budget: al ristorante Al Fuga', sulla terrazza panoramica, si possono spendere fino a circa 100 euro a persona per un pasto completo alla carta.



Il record spetta però a Capri. Al beach club Da Luigi, davanti ai Faraglioni, una coppia che sceglie una postazione in prima fila può arrivare a spendere 580 euro.



L'ingresso parte da 115 euro a persona e comprende anche un credito di 60 euro da utilizzare al ristorante. A parte si pagano l'ombrellone, 18 euro, il telo mare, 15 euro, e il servizio di navetta in barca da e per Marina Piccola, che costa 10 euro a tratta per persona.



Dal risparmio al lusso



Il quadro, dunque, è estremamente variegato: una giornata al mare in Campania può costare poche decine di euro oppure diverse centinaia. A determinare la differenza non è soltanto la località, ma anche il livello dei servizi scelti.



Per una famiglia o per chi vuole semplicemente trascorrere qualche ora in spiaggia, Bagnoli, Bacoli e Varcaturo offrono soluzioni relativamente accessibili. Chi invece cerca location panoramiche, ristorazione e servizi esclusivi può arrivare a spendere facilmente oltre 100 euro a persona, con punte che a Capri sfiorano i 600 euro per una postazione riservata a due persone.