Ferito all'addome, muore in ospedale a 24 anni

Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze delle persone che potrebbero avere assistito all'accaduto

È morto in ospedale il giovane di 24 anni soccorso nella zona di viale Giorgio Morandi, a Tor Sapienza, nella periferia est di Roma. Il ragazzo, nato nella Capitale nel 2002, è stato trasportato al Policlinico Casilino in condizioni già disperate. Secondo le prime informazioni, il 24enne presentava gravi ferite all'addome. Non è ancora chiaro come siano state provocate: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di una ferita da arma da taglio, ma non viene esclusa nemmeno la possibilità che il giovane sia stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco.A lanciare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, che ha contattato la polizia chiedendo l'intervento dei soccorsi. Il giovane è stato quindi accompagnato d'urgenza in ospedale, dove le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Nonostante i tentativi dei medici, per lui non c'è stato nulla da fare.Indagini in corsoSul caso sono ora al lavoro gli investigatori della Squadra Mobile di Roma, impegnati a ricostruire con precisione le ultime ore di vita del 24enne e a stabilire dove e in quali circostanze sia stato ferito.Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze delle persone che potrebbero avere assistito all'accaduto e verificando ogni elemento utile a chiarire la dinamica. Al momento, dunque, non è ancora possibile stabilire con certezza se dietro la morte del giovane ci sia stata un'aggressione con un coltello, una sparatoria o un'altra dinamica.Gli accertamenti dovranno inoltre permettere di individuare il luogo esatto in cui il 24enne è stato ferito e ricostruire i suoi spostamenti prima dell'arrivo dei soccorsi. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.