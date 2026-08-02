Era scomparso da casa, ritrovato senza vita

A individuare il corpo di Paolo Abate è stato un familiare

Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Paolo Abate, il 50enne scomparso nel pomeriggio di ieri da Agropoli. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nelle prime ore della notte, al termine di ore di apprensione che avevano mobilitato familiari e soccorritori. L'uomo si era allontanato dalla propria abitazione, situata nella località Moio Alto, senza fare più ritorno. Con il passare delle ore e l'impossibilità di mettersi in contatto con lui, i familiari hanno lanciato l'allarme, facendo scattare immediatamente le ricerche.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, insieme ai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa. Le squadre hanno battuto a lungo la zona circostante l'abitazione nella speranza di rintracciare il 50enne, proseguendo le operazioni fino a tarda notte.



Le ricerche sono poi state temporaneamente sospese in attesa delle prime luci dell'alba, quando sarebbe stato possibile riprendere le perlustrazioni in condizioni di maggiore visibilità.



La tragica scoperta è arrivata intorno alle 4 del mattino. A individuare il corpo di Paolo Abate è stato un familiare, che lo ha trovato a poca distanza dalla sua abitazione.



Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per chiarire le circostanze del decesso.