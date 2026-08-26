Era scomparso, corpo rinvenuto in mare

Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto e i Carabinieri, che hanno provveduto al recupero

Si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri la ricerca di Osvaldo Sebastiano, 48 anni, di Ariano Irpino, scomparso nelle scorse ore. Da Vieste è infatti arrivata la notizia del ritrovamento di un corpo senza vita nelle acque del Gargano, in una zona compatibile con quella verso cui si erano concentrate le ricerche dell'uomo. Al momento sono in corso gli accertamenti necessari per stabilire ufficialmente l'identità della persona ritrovata. Il riconoscimento da parte dei familiari dovrebbe avvenire nelle prossime ore.



Il corpo trovato a Punta Lunga



Il ritrovamento è avvenuto nella zona di Punta Lunga, lungo la litoranea che collega Vieste a Peschici.



A dare l'allarme è stato un bagnino, che avrebbe notato un corpo galleggiare a pochi metri dalla battigia. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto e i Carabinieri, che hanno provveduto al recupero.



Nelle immediate vicinanze sarebbe stata inoltre individuata un'automobile compatibile con la Fiat Punto grigia a bordo della quale il 48enne si sarebbe diretto verso la provincia di Foggia. Le prime verifiche effettuate sul posto avrebbero confermato la compatibilità del veicolo con quello dell'uomo.



La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Vieste, dove saranno effettuati gli accertamenti necessari e dove è atteso il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari.



Le ricerche erano scattate dopo la denuncia della famiglia



La macchina delle ricerche era stata attivata nella giornata di ieri, subito dopo la denuncia presentata dai familiari ai Carabinieri di Ariano Irpino.



La Prefettura di Avellino aveva attivato il protocollo previsto per i casi di allontanamento improvviso, dando vita a un dispositivo di ricerca articolato.



Gli investigatori avevano effettuato verifiche nei luoghi abitualmente frequentati dal 48enne, acquisito immagini dei sistemi di videosorveglianza e controllato le principali direttrici stradali, con particolare attenzione ai percorsi verso la provincia di Foggia.



Proprio in quella direzione risultava essersi mosso Sebastiano a bordo della sua automobile.



L'apprensione della comunità di Ariano



Per tutta la giornata ad Ariano Irpino si era diffuso un forte clima di apprensione. La famiglia aveva lanciato appelli per raccogliere informazioni utili e sui social erano state condivise fotografie e indicazioni sugli ultimi spostamenti dell'uomo.



Numerosi cittadini avevano partecipato alla ricerca virtuale, rilanciando gli appelli e cercando di contribuire alla ricostruzione degli spostamenti del 48enne.



Sebastiano è infatti molto conosciuto ad Ariano Irpino per la sua attività professionale e per i rapporti personali costruiti nel corso degli anni. La notizia arrivata dal Gargano ha quindi rapidamente fatto il giro della comunità, suscitando sgomento e dolore.



Ora gli accertamenti



Con il ritrovamento del corpo, le operazioni di ricerca sono state interrotte. Restano però da chiarire l'identità della vittima, le circostanze del decesso e la dinamica dell'accaduto.



Gli accertamenti degli investigatori proseguiranno sul luogo del ritrovamento e sulla vettura individuata nelle vicinanze. Saranno gli ulteriori riscontri, compreso il riconoscimento ufficiale e gli eventuali esami medico-legali, a fornire elementi più precisi sulla vicenda.