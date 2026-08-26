Schianto nella notte, Manuela muore a 16 anni

L’amica è stata soccorsa e trasportata in ospedale

Una comunità sotto choc a Licola di Giugliano per la morte di Manuela C., 16 anni, rimasta vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte in via Madonna del Pantano, la strada che collega le frazioni di Varcaturo e Licola. La giovane, per cause ancora da chiarire, è rimasta coinvolta in uno schianto con un’automobile mentre si trovava in sella a un motorino insieme a un’amica di 18 anni. L’impatto è stato violentissimo e per la sedicenne non c’è stato nulla da fare. L’amica, invece, è stata soccorsa e trasportata in ospedale: le sue condizioni sono gravissime ed è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Pozzuoli.Manuela aveva 16 anniManuela frequentava il quarto anno dell’istituto tecnico “Vilfredo Pareto” di Pozzuoli. Viveva con la famiglia nella frazione di Licola di Giugliano, non lontano dal luogo in cui si è consumata la tragedia.La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti amici, compagni di scuola e conoscenti, che nelle ultime ore hanno affidato ai social ricordi e messaggi di dolore.«Due giorni fa era con mio figlio al Fusaro a ridere e scherzare. È inaccettabile», racconta Francesca, madre di un compagno di scuola della ragazza. «Era meravigliosa, un carattere dolcissimo, brava a scuola».Parole che restituiscono il ritratto di una sedicenne descritta come solare, affettuosa e molto legata alle persone che le stavano accanto.Il dolore degli amiciTra i messaggi comparsi dopo la tragedia c'è anche quello di Rosa, madre del fidanzato di Manuela, che ha voluto ricordare il rapporto speciale costruito con la ragazza.«Amore non doveva andare così», scrive, ripercorrendo gli ultimi incontri e gli abbracci con la giovane. Nel suo messaggio ricorda anche l'affetto di Manuela per Prince, il cane della famiglia, e conclude rivolgendosi direttamente alla sedicenne: «Ora da lassù veglia sui tuoi cari, soprattutto su mamma, papà e il tuo fratellino che ora sono persi senza te».Indagini sulla dinamicaRestano ora da ricostruire con precisione le fasi dell'incidente e le cause che hanno portato allo schianto. Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.Intanto, a Licola resta il dolore per una vita spezzata a soli 16 anni e l'apprensione per le condizioni dell'amica di 18 anni, che lotta per la vita in ospedale.