Eclissi solare tra pochi giorni, ecco dove vederla

Durante quei brevi minuti la luce solare diretta viene quasi completamente schermata

Il cielo si prepara a regalare uno degli appuntamenti astronomici più spettacolari dell’estate. Il prossimo 12 agosto la Luna passerà davanti al Sole dando vita a un’eclissi totale, un fenomeno che potrà essere osservato nella sua fase massima soltanto da una precisa fascia del pianeta. Per l’Italia, invece, lo spettacolo sarà diverso: il nostro Paese resterà fuori dalla zona della totalità, ma in diverse regioni settentrionali l’oscuramento del disco solare sarà comunque molto significativo.Il fenomeno interesserà infatti una vasta area dell’Europa, parte dell’Africa nord-occidentale e il Nord America. La fascia nella quale il Sole verrà completamente oscurato sarà però molto più ristretta e attraverserà alcune zone dell’Artico e dell’Europa occidentale.Per chi osserverà il cielo dall’Italia, dunque, non ci sarà il caratteristico momento in cui il giorno si trasforma temporaneamente in una sorta di crepuscolo nel cuore della giornata. Sarà comunque possibile assistere a una notevole riduzione della porzione illuminata del Sole, soprattutto nelle regioni del Nord.Il percorso dell'ombra della LunaLa fascia della totalità seguirà un percorso ben definito. L'ombra proiettata dalla Luna inizierà il suo tragitto dalla Russia artica, per spostarsi successivamente verso la Groenlandia e raggiungere poi l'area occidentale dell'Islanda.Da qui il percorso proseguirà verso l'Europa continentale, interessando una piccola porzione del Portogallo e quindi una fascia più ampia della Spagna.Saranno soprattutto gli osservatori che si troveranno all'interno di questa stretta traiettoria a poter assistere alla fase più spettacolare dell'eclissi: la totalità, il momento in cui il disco della Luna si sovrappone completamente a quello del Sole.Durante quei brevi minuti la luce solare diretta viene quasi completamente schermata e diventa possibile osservare la corona solare, normalmente invisibile a occhio nudo.Cosa si vedrà dall'ItaliaL'Italia non sarà attraversata dalla fascia della totalità. Il fenomeno sarà quindi osservabile esclusivamente come eclissi parziale, con differenze importanti tra una zona e l'altra del Paese.A essere maggiormente favoriti saranno gli abitanti delle regioni settentrionali. Qui la percentuale di Sole coperta dalla Luna supererà il 90%, rendendo l'evento particolarmente interessante anche per chi non potrà raggiungere la fascia della totalità.Secondo le indicazioni dell'Unione Astrofili Italiani, il valore più elevato si raggiungerà in Liguria, dove l'oscuramento del disco solare arriverà quasi al 95%.Una percentuale che renderà il fenomeno particolarmente evidente, anche se non sarà sufficiente a trasformare l'eclissi in totale.L'orario sarà determinanteUn elemento fondamentale per chi vorrà osservare l'eclissi in Italia sarà l'orario. Il fenomeno inizierà infatti intorno alle 19.30, quando il Sole sarà già relativamente basso sull'orizzonte e prossimo al tramonto.Questo significa che la possibilità di seguire l'intero sviluppo dell'eclissi dipenderà non soltanto dalla posizione geografica, ma anche dall'orizzonte libero e dalle condizioni meteorologiche.Nelle aree del Nord-Ovest, dove l'eclissi raggiungerà il livello massimo di oscuramento e il Sole tramonterà più tardi rispetto alle zone più orientali o meridionali, sarà possibile seguire il fenomeno più a lungo.La situazione cambierà invece procedendo verso il Centro e il Sud del Paese.Al Centro e al Sud solo una parte dello spettacoloDalle regioni centrali e meridionali l'osservazione sarà più limitata. Il tramonto del Sole arriverà infatti prima che l'eclissi possa completare tutte le sue fasi.Chi si troverà in queste zone potrà quindi assistere soltanto alla fase iniziale dell'evento, prima che il Sole scenda sotto l'orizzonte.Per questo motivo, anche all'interno dello stesso Paese, l'esperienza sarà molto diversa: nel Nord-Ovest si potrà osservare un'eclissi parziale estremamente profonda, mentre più a Sud il fenomeno sarà visibile per un periodo più breve.Uno spettacolo da osservare con prudenzaCome per ogni eclissi solare, anche quella del 12 agosto dovrà essere osservata adottando le necessarie precauzioni. Non bisogna mai guardare direttamente il Sole a occhio nudo, nemmeno quando una parte significativa del disco risulta coperta dalla Luna.Per osservare il fenomeno in sicurezza sono necessari filtri solari certificati o strumenti specificamente progettati per l'osservazione del Sole. Anche normali occhiali da sole, macchine fotografiche o dispositivi ottici non dotati di adeguati filtri non sono sufficienti a proteggere la vista.L'appuntamento del 12 agosto si preannuncia dunque particolarmente interessante per gli appassionati di astronomia e per chiunque voglia assistere a un evento raro e suggestivo.La totalità sarà riservata a chi si troverà lungo la stretta fascia che attraverserà Russia artica, Groenlandia, Islanda occidentale, Portogallo e Spagna. In Italia, invece, il cielo offrirà una versione parziale dello stesso spettacolo, con il Nord-Ovest e soprattutto la Liguria in prima fila per osservare un oscuramento del Sole che sfiorerà il 95%.