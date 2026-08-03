Droga e abusa di una turista, maniaco arrestato

L'uomo avrebbe ceduto alla giovane sostanze stupefacenti, tra cui ketamina e crack, approfittando poi dello stato di alterazione per abusare di lei

Una giovane turista in visita a Napoli sarebbe stata drogata e poi vittima di una violenza sessuale. Per questi fatti la Squadra Mobile di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 50 anni, gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale aggravata e cessione di sostanze stupefacenti.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Procura di Napoli, in particolare dalla sezione che si occupa delle fasce deboli della popolazione, la vittima si trovava nel capoluogo partenopeo insieme alla propria famiglia quando, nella notte tra il 15 e il 16 giugno scorsi, sarebbe stata avvicinata dall'indagato.L'uomo avrebbe ceduto alla giovane sostanze stupefacenti, tra cui ketamina e crack, approfittando poi dello stato di alterazione per abusare di lei in un vicolo nei pressi di piazza Nazionale.Le indagini hanno consentito di raccogliere gli elementi che hanno portato il giudice per le indagini preliminari a emettere la misura cautelare. Il 50enne è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Squadra Mobile con il supporto della Polizia Ferroviaria della Campania.L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Napoli, prosegue per ricostruire ogni dettaglio della vicenda.