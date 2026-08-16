Donna uccisa e lasciata vicino all'ospedale, ricercato il compagno

Restano da chiarire le circostanze nelle quali la vittima è rimasta ferita e soprattutto cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla sua morte

Una donna di 46 anni, Ornella Forastefano, è morta nella notte ad Amendolara, nel Cosentino. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno cercando il compagno della vittima, un uomo di 42 anni di nazionalità albanese, al momento irreperibile.La corsa in ospedaleOrnella Forastefano, originaria di Cassano allo Ionio e residente ad Amendolara, sarebbe stata trovata nei pressi dell'ospedale Guido Chidichimo di Trebisacce. Quando i sanitari si sono accorti della sua presenza, hanno immediatamente prestato soccorso alla donna. Le condizioni, però, erano già gravissime e nonostante gli interventi dei medici è deceduta a causa delle lesioni riportate.Restano da chiarire le circostanze nelle quali la 46enne è rimasta ferita e soprattutto cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla sua morte.Caccia al compagnoIl compagno della vittima, che secondo le prime informazioni si trovava con lei, è attualmente ricercato dai carabinieri per chiarire la sua posizione.Gli investigatori stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti della donna e verificando la natura delle lesioni. L'inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari.Saranno gli accertamenti medico-legali, compresa l'eventuale autopsia, a fornire elementi fondamentali per stabilire con precisione le cause del decesso e verificare se le ferite siano compatibili con un'aggressione.Al momento, dunque, la dinamica della morte e le eventuali responsabilità sono ancora oggetto di indagine.