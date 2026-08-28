Donna trovata carbonizzata accanto a una bombola, il dramma a Gragnano

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco, impegnate nella gestione della situazione e nella messa in sicurezza dell'area

Tragedia nel pomeriggio a Gragnano, in provincia di Napoli, dove una donna di 75 anni è stata trovata senza vita all'interno della propria abitazione di via Vittorio Veneto. A far scattare l'allarme è stata una situazione che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Quando i soccorritori sono entrati nell'abitazione, hanno trovato il corpo della 75enne accanto a una bombola di gas posizionata all'esterno, nei pressi del balcone.



La donna presentava ustioni e il corpo risultava parzialmente carbonizzato.



L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri



Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco, impegnate nella gestione della situazione e nella messa in sicurezza dell'area, insieme ai Carabinieri della stazione di Gragnano e ai militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia.



Gli accertamenti sono immediatamente partiti per comprendere cosa sia accaduto all'interno dell'abitazione e ricostruire la sequenza degli eventi che ha portato alla morte della donna.



La presenza della bombola di gas accanto al corpo rappresenta uno degli elementi sui quali si stanno concentrando le verifiche.



L'ipotesi del ritorno di fiamma



Tra le ipotesi al momento prese in considerazione dagli investigatori c'è quella di un ritorno di fiamma della bombola.



Si tratta, tuttavia, di una possibilità che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti tecnici. Non è ancora possibile stabilire con certezza se il gas abbia avuto un ruolo diretto nell'incendio e nella morte della 75enne.



Saranno le verifiche dei vigili del fuoco e degli investigatori a fornire elementi più precisi sulla dinamica.



Particolare attenzione sarà riservata alla posizione della bombola, alle eventuali tracce lasciate dalle fiamme e alle condizioni dell'area esterna dell'abitazione.



Una morte ancora da chiarire



Il ritrovamento del corpo parzialmente carbonizzato rende necessario ricostruire con estrema precisione quanto accaduto.



Gli investigatori dovranno stabilire se le fiamme siano partite dalla bombola, se vi sia stato un ritorno di fiamma o se l'incendio possa essere stato provocato da un'altra causa.



Saranno inoltre valutati tutti gli elementi presenti nell'abitazione e sul balcone, per escludere eventuali ulteriori scenari.



L'area è stata sottoposta agli accertamenti del caso mentre proseguono le indagini coordinate dai Carabinieri.



Al momento, dunque, resta aperto il quadro sulla dinamica dell'accaduto. Gli esami e gli accertamenti tecnici serviranno a stabilire come sia scoppiato l'incendio e, soprattutto, quale sia stata l'esatta causa della morte della 75enne.



Una tragedia che ha profondamente colpito la comunità di Gragnano, mentre gli investigatori continuano a lavorare per fare piena luce sull'accaduto.