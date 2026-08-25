Marito e moglie di Nocera muoiono in un incidente

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due coniugi

Tragedia nella notte sulla strada Provinciale 17, nel territorio del Salento, dove un grave incidente stradale è costato la vita a una coppia originaria di Nocera Superiore, in provincia di Salerno. Un uomo di 51 anni e la moglie di 47 anni sono morti dopo lo scontro tra l'auto sulla quale viaggiavano e un'altra vettura.L'incidente si è verificato lungo la strada che collega Salice Salentino e Veglie, mentre la coppia era diretta verso Porto Cesareo. I due viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando, per cause ancora in fase di accertamento, la vettura si è scontrata con una Mercedes che procedeva nella direzione opposta.Alla guida della seconda automobile c'era un uomo di 41 anni, residente a San Pietro Vernotico. L'impatto è stato violentissimo e per la coppia non c'è stato nulla da fare.I vigili del fuoco al lavoro per estrarre i corpiLa Fiat Panda è rimasta pesantemente danneggiata nello scontro. Per raggiungere i due occupanti e procedere all'estrazione dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.I soccorritori non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso dei due coniugi. La notizia ha provocato profondo dolore anche nella comunità di Nocera Superiore, dove la coppia risiedeva.Il conducente della Mercedes, invece, è rimasto ferito. Dopo essere stato soccorso, è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per le cure e gli accertamenti sanitari necessari.Indagini sulla dinamicaSul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Salice Salentino e un equipaggio della Sezione Radiomobile, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello schianto.Gli investigatori dovranno ora stabilire le cause che hanno portato le due vetture a scontrarsi e ricostruire con precisione le traiettorie dei mezzi nei momenti immediatamente precedenti all'impatto.La Provinciale 17 è rimasta interessata dalle operazioni di soccorso e dai rilievi delle forze dell'ordine, necessari anche per raccogliere ogni elemento utile all'inchiesta.La salma delle due vittime è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli eventuali accertamenti che saranno ritenuti necessari.