Dimentica il freno a mano, muore travolto a Torre

I primi soccorritori, una volta arrivati sul posto, hanno immediatamente compreso la gravità delle condizioni dell’uomo

Una manovra di pochi secondi si è trasformata in una tragedia a Torre del Greco, dove un uomo di 44 anni è morto dopo essere stato travolto dalla propria automobile. L’incidente è avvenuto in una strada in pendenza, dove la vettura avrebbe iniziato improvvisamente a muoversi dopo che il conducente era sceso. La dinamica non è ancora stata chiarita definitivamente. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c’è quella che l’uomo possa aver parcheggiato senza inserire correttamente il freno a mano, lasciando così il veicolo libero di scivolare lungo la discesa.



L’episodio si è verificato in via XX Settembre, non lontano dal centro cittadino. La strada collega corso Garibaldi con piazza Luigi Palomba ed è caratterizzata da una significativa pendenza.



L’auto si mette in movimento



Secondo una prima ricostruzione, il 44enne avrebbe parcheggiato la vettura e sarebbe poi sceso per raggiungere la propria abitazione.



Pochi istanti dopo, l’auto avrebbe iniziato a muoversi lungo la strada. Non è ancora possibile stabilire se l’uomo si sia accorto immediatamente di quanto stava accadendo e abbia tentato di bloccare il mezzo oppure se sia stato colto completamente di sorpresa.



Di certo, la vettura lo avrebbe travolto provocandogli lesioni gravissime.



Gli agenti della Polizia municipale stanno ricostruendo l’intera sequenza anche attraverso le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati potrebbero fornire elementi importanti per comprendere cosa sia accaduto negli attimi precedenti all’investimento.



Trasportato in ospedale, muore dopo alcune ore



I primi soccorritori, una volta arrivati sul posto, hanno immediatamente compreso la gravità delle condizioni dell’uomo. È stata quindi fatta intervenire un’ambulanza con personale sanitario, che ha prestato le prime cure prima del trasferimento in ospedale.



Il 44enne è stato trasportato all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Nonostante gli interventi dei medici e le cure ricevute, le sue condizioni sono rimaste estremamente gravi. L’uomo è morto alcune ore dopo il ricovero.



La notizia ha lasciato sgomenta la comunità locale, mentre gli investigatori continuano a raccogliere elementi per chiarire ogni dettaglio dell’incidente.



Salma a disposizione della Procura



La salma è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura dovrà ora valutare se disporre l’autopsia per accertare con maggiore precisione le cause del decesso e la natura delle lesioni riportate.



Al momento, dunque, resta aperta la ricostruzione dell’accaduto. L’ipotesi del mancato inserimento del freno a mano è tra quelle esaminate, ma saranno i rilievi della Polizia municipale, le immagini delle telecamere e gli eventuali accertamenti medico-legali a stabilire come la vettura abbia iniziato a muoversi e perché l’uomo non sia riuscito a mettersi in salvo.