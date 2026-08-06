Delirio in strada, persona insanguinata minaccia tutti

Durante l'azione violenta sarebbero rimaste coinvolte anche due donne, colpite dall'uomo prima dell'intervento dei militari dell'Arma

Momenti di forte tensione nel centro storico di Lecce, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha seminato il panico tra residenti, commercianti e turisti prima di essere fermato dai carabinieri con l'utilizzo del taser. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata nei pressi di Palazzo Carafa, sede del Comune, in una delle zone più frequentate della città.Secondo una prima ricostruzione, il 32enne, di origine straniera, si aggirava per le vie del centro con il corpo coperto di sangue, urlando frasi sconnesse e assumendo atteggiamenti estremamente aggressivi. Le cause delle ferite riportate dall'uomo sono ancora in corso di accertamento e saranno chiarite dalle indagini e dagli esami sanitari.Per diversi minuti la situazione è rimasta fuori controllo. L'uomo avrebbe iniziato a inveire contro chiunque si trovasse sul suo cammino, scagliando tavolini e sgabelli all'esterno delle attività commerciali e creando momenti di paura tra le numerose persone presenti. Alcuni commercianti hanno cercato di contenerlo e di evitare che potesse colpire altre persone in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine.Durante l'azione violenta sarebbero rimaste coinvolte anche due donne, colpite dall'uomo prima dell'intervento dei militari dell'Arma. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno tentato inizialmente di riportare la situazione alla calma.Di fronte al comportamento sempre più aggressivo del 32enne e al concreto rischio per l'incolumità dei presenti, i militari hanno utilizzato il taser per immobilizzarlo in sicurezza. L'intervento ha consentito di bloccare rapidamente l'uomo, evitando conseguenze più gravi in una zona particolarmente affollata del centro cittadino.Dopo essere stato fermato, il 32enne è stato affidato ai sanitari del 118 per gli accertamenti medici necessari e per verificare le condizioni di salute che potrebbero aver determinato lo stato di forte alterazione psicofisica manifestato durante l'episodio.Al termine delle operazioni, l'uomo è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare le cause che hanno portato all'improvvisa esplosione di violenza.