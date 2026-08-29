Decreto per demolire la casa, sale sul tetto e minaccia di buttarsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118

Momenti di forte apprensione questa mattina a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, dove un uomo di 77 anni è salito sul tetto della propria abitazione minacciando di togliersi la vita. L'allarme è scattato intorno alle 6.30 nella zona collinare del Cretaio.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ischia, i carabinieri e il personale del 118. L'uomo, inizialmente, non avrebbe voluto parlare con i soccorritori. A instaurare un dialogo con lui è stato il capo squadra dei vigili del fuoco, che lo ha raggiunto sul tetto utilizzando una scala.È iniziata così una lunga opera di persuasione, durata circa un'ora. Il vigile del fuoco ha cercato di tranquillizzare il 77enne e di convincerlo a desistere dai suoi propositi. Alla fine l'uomo ha accettato di scendere e si è affidato ai sanitari del 118.Il 77enne è stato successivamente accompagnato all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno per ricevere assistenza e sottoporsi agli accertamenti del caso.La vicenda sarebbe legata anche alla difficile situazione familiare. L'abitazione in cui l'uomo vive con la moglie rientrerebbe infatti tra gli immobili destinati alla demolizione per alcune difformità edilizie. La famiglia, inoltre, starebbe affrontando difficoltà legate alle condizioni di salute della donna.Proprio durante le concitate fasi dei soccorsi, la moglie del 77enne ha accusato un malore. Per lei è stato necessario un secondo intervento del 118 e il trasferimento in ospedale.I carabinieri stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto e le circostanze che hanno portato l'uomo a salire sul tetto.