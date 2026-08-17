Crolla balcone mentre stende i panni, un'altra donna cade nel vuoto

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia, che hanno messo in sicurezza l'area e avviato i primi accertamenti

Momenti di grande paura nel pomeriggio a Palermo, dove una donna di 56 anni è rimasta gravemente ferita dopo il cedimento improvviso del balcone sul quale si trovava. L'episodio è avvenuto in via Paolo Emiliani Giudici, a poca distanza dalla stazione centrale. La vittima, Gizella Nazs, originaria dell'Ungheria e residente nel capoluogo siciliano, si trovava sul balcone, secondo le prime informazioni, per stendere i panni. Improvvisamente la struttura avrebbe ceduto sotto i suoi piedi, provocandone la caduta.



La caduta e i soccorsi



L'impatto le ha provocato ferite importanti. La donna è stata soccorsa e trasferita d'urgenza all'ospedale Civico di Palermo, dove è arrivata in codice rosso.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia, che hanno messo in sicurezza l'area e avviato i primi accertamenti per comprendere le cause del cedimento.



Secondo quanto riferito da alcuni residenti, il balcone presentava già condizioni di particolare degrado e sarebbe stato sostenuto da una rete verde. Un elemento che potrebbe essere acquisito nell'ambito delle verifiche tecniche sulla struttura.



La paura tra i residenti



L'episodio ha provocato apprensione anche tra gli abitanti della zona. Alcuni residenti hanno raccontato di essere soliti sostare proprio nelle vicinanze dell'edificio, soprattutto nelle ore più calde, per cercare un po' di sollievo.



Adesso saranno gli accertamenti dei tecnici e delle forze dell'ordine a stabilire perché il balcone abbia ceduto e se vi fossero già segnali tali da rendere necessaria una precedente messa in sicurezza.



Un precedente pochi giorni fa



La vicenda richiama alla memoria un altro grave incidente avvenuto appena pochi giorni fa a Livorno, dove una donna di 56 anni è morta dopo il cedimento parziale di un balcone al terzo e ultimo piano di un edificio.



In quel caso il crollo aveva coinvolto anche la struttura sottostante. La donna era stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale, dove era poi deceduta.



Due episodi distinti, ma che riportano al centro dell'attenzione il tema della sicurezza e della manutenzione delle strutture edilizie.