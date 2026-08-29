Costa del Vesuvio: "Grazie alla nuova Circum più turisti qui"

L'obiettivo, sottolinea, è soprattutto quello di «riconnettere l'Archeologia Vesuviana, come è sempre stato», anche in vista del trentennale dei siti UNESCO

Il Consorzio Costa del Vesuvio accoglie con favore l'annuncio del nuovo amministratore di Eav, Pietro Diamantini, relativo a un cambio di passo per la Circumvesuviana e, in particolare, per la linea Napoli-Sorrento.Al centro del progetto c'è il ripristino delle fermate intermedie di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco, oltre alla fermata di Ercolano Scavi, considerata strategica per l'accesso al sito archeologico.Una decisione che, secondo il Consorzio, potrebbe produrre effetti positivi tanto per i residenti quanto per i turisti che utilizzano quotidianamente la linea vesuviana.«Un'iniziativa che porterà vantaggi a residenti e turisti di tutta la linea, che potranno così raggiungere più agevolmente le destinazioni desiderate», commenta Luca Coppola, presidente del Consorzio Costa del Vesuvio.«Un risultato frutto delle richieste dei pendolari»Per Coppola, il possibile ripristino delle fermate rappresenta anche il risultato delle sollecitazioni arrivate negli ultimi anni dai comitati dei pendolari e dalle realtà del territorio.«È un risultato frutto di un impegno portato avanti dai comitati di pendolari e di un richiamo che abbiamo avanzato più volte a mezzo stampa e anche in incontri con i vertici di Eav», spiega il presidente.L'obiettivo, sottolinea, è soprattutto quello di «riconnettere l'Archeologia Vesuviana, come è sempre stato», anche in vista del trentennale dei siti UNESCO previsto nel 2027.Più collegamenti diretti per i turistiIl ripristino delle fermate avrebbe ricadute immediate anche sul turismo.Gli ospiti della Penisola Sorrentina potrebbero raggiungere più facilmente i principali siti archeologici dell'area vesuviana senza essere costretti a effettuare cambi di treno. Un vantaggio particolarmente rilevante per chi vuole visitare Ercolano e gli altri luoghi di interesse lungo la costa.A beneficiarne sarebbero anche i turisti che soggiornano a Pompei. In questo caso verrebbe meno la necessità di cambiare treno a Torre Annunziata per raggiungere Ercolano e il Vesuvio.Ma il provvedimento potrebbe incidere anche sulla mobilità quotidiana di chi vive e lavora nell'area.Pendolari e lavoratori al centroIl ritorno delle fermate intermedie viene infatti considerato importante anche per i numerosi lavoratori del terziario del comprensorio vesuviano, oltre che per studenti e pendolari che ogni giorno utilizzano la Circumvesuviana.«Il ripristino delle fermate rappresenta inoltre un'opportunità per i tanti viaggiatori che da Napoli, in assenza di un collegamento diretto, finiscono spesso per prendere un treno diverso per raggiungere l'area vesuviana», sottolinea Coppola.Secondo il presidente del Consorzio, l'attuale organizzazione può generare anche disagi e confusione, con viaggiatori che rischiano di «sbagliare percorso o salire su convogli composti da poche carrozze».La richiesta, dunque, non riguarda soltanto il turismo, ma un sistema di trasporto più funzionale alle esigenze quotidiane del territorio.Il ripristino delle fermate lungo la Napoli-Sorrento viene visto come un passo verso una maggiore integrazione tra i centri vesuviani, i siti archeologici e la Penisola Sorrentina, con l'obiettivo di rendere più semplice la mobilità di chi vive, lavora, studia o soggiorna lungo la linea.