Corteggiatore di Uomini e Donne senior arrestato a Ischia

Nel corso dell'identificazione, i carabinieri hanno scoperto che il 56enne aveva con sé due carte d'identità

Ha tentato di lasciare Ischia con un biglietto acquistato a tariffa agevolata riservata ai residenti dell'isola, ma un controllo dei carabinieri ha fatto emergere un presunto sistema fraudolento. A finire nei guai è un 56enne napoletano, noto al pubblico televisivo per aver partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne Senior, arrestato con l'accusa di possesso di documento falso e denunciato anche per truffa ai danni della compagnia di navigazione.L'uomo è stato fermato poco prima dell'imbarco durante un servizio di controllo predisposto dai militari sull'isola. Nel corso dell'identificazione, i carabinieri hanno scoperto che il 56enne aveva con sé due carte d'identità. Una riportava i suoi dati reali, mentre la seconda indicava una residenza nel comune di Barano d'Ischia, circostanza risultata falsa secondo gli accertamenti eseguiti dagli investigatori.Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire quanto accaduto nei giorni precedenti. Secondo quanto emerso, il 3 agosto l'uomo avrebbe acquistato un titolo di viaggio usufruendo dello sconto previsto esclusivamente per i residenti delle isole del Golfo di Napoli, presentando il documento con la falsa residenza.I militari hanno inoltre accertato che, poco prima del controllo, il 56enne avrebbe tentato nuovamente di ottenere l'agevolazione utilizzando lo stesso stratagemma, circostanza che ha rafforzato i sospetti degli investigatori sull'utilizzo sistematico del documento contraffatto.Al termine delle verifiche, il presunto documento falso è stato sequestrato e il 56enne è stato arrestato con l'accusa di possesso di documento d'identità falso. Nei suoi confronti è scattata anche la contestazione del reato di truffa ai danni della compagnia di navigazione, che avrebbe subito un danno economico attraverso l'indebito utilizzo delle tariffe riservate ai residenti.Le indagini proseguono per accertare l'origine del documento falso e verificare se lo stesso sia stato utilizzato in altre occasioni per ottenere benefici o agevolazioni non spettanti.