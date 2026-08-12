Conviventi litigano, scatta la maxi-rissa

Alcuni dei partecipanti hanno riportato ferite e contusioni

Momenti di forte tensione nel centro di Avella, dove una violenta rissa è scoppiata a pochi passi da piazza Municipio. A fronteggiarsi sarebbero state almeno sei persone, tra familiari e amici, coinvolte in una colluttazione che in pochi minuti ha attirato l'attenzione dei residenti e dei passanti. La situazione sarebbe iniziata con una lite tra due conviventi. Dalle parole si sarebbe rapidamente passati alle mani e, nel giro di poco tempo, la discussione avrebbe coinvolto altre persone presenti nella zona, trasformandosi in una vera e propria zuffa.



L'intervento della Polizia Municipale



A pochi metri dal luogo della rissa si trovavano alcuni agenti della Polizia Municipale, intervenuti immediatamente dopo essersi accorti di quanto stava accadendo.



I vigili hanno cercato di separare le persone coinvolte e riportare la situazione alla calma. Durante le concitate fasi dell'intervento, però, uno degli agenti sarebbe stato aggredito, rimanendo ferito.



Per l'agente è stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto, verificando le condizioni dell'uomo.



Feriti anche i partecipanti alla rissa



La colluttazione ha provocato conseguenze anche per le altre persone coinvolte. Alcuni dei partecipanti hanno riportato ferite e contusioni e sono stati a loro volta sottoposti alle cure dei sanitari intervenuti sul posto.



Nel frattempo, per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente, sono stati allertati anche i carabinieri.



Sul posto sono arrivati i militari della Compagnia di Baiano, che hanno contribuito a riportare l'ordine e hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.



Indagini in corso



Restano ancora da chiarire i motivi che hanno fatto scattare la discussione tra i due conviventi e soprattutto le circostanze che hanno portato al successivo coinvolgimento di familiari e amici.



I carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti e ricostruendo le diverse fasi della rissa, per stabilire le responsabilità dei singoli partecipanti e chiarire anche la dinamica dell'aggressione ai danni dell'agente della Polizia Municipale.



Le operazioni e gli accertamenti sono tuttora in corso. Al momento non sono esclusi ulteriori provvedimenti nei confronti delle persone coinvolte nella violenta colluttazione.