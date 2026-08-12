Come in un incubo: la bimba non respira, l'auto si rompe

Dopo le ore di grande apprensione vissute dai genitori, in tarda serata è finalmente arrivata la notizia che tutti aspettavano

Stava correndo verso l'ospedale insieme alla moglie, con la figlia neonata a bordo. Poi, proprio nel momento in cui ogni secondo poteva fare la differenza, l'auto si è fermata per un guasto. Il padre è sceso dal veicolo in preda al panico e ha raggiunto la prima pattuglia dei carabinieri incontrata lungo la strada.È accaduto lunedì sera, intorno alle 20.30, a Piana di Monte Verna, nel Casertano. I militari della Stazione di Ruviano erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno notato una vettura ferma lungo la strada e un uomo che correva verso di loro, visibilmente sconvolto.In pochi istanti i carabinieri hanno compreso la gravità della situazione. L'uomo ha spiegato ai militari che lui e la moglie stavano cercando di raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale di Caserta con la loro bambina, nata da pochi giorni.La piccola, secondo quanto riferito dai genitori, non respirava ed era diventata cianotica. Una situazione di emergenza che aveva spinto la coppia a mettersi immediatamente in viaggio verso l'ospedale, ma il guasto all'automobile aveva improvvisamente interrotto la corsa.I carabinieri hanno immediatamente allertato la Centrale Operativa, spiegando la situazione e chiedendo indicazioni. Ricevuta l'autorizzazione a procedere con urgenza, la pattuglia ha acceso lampeggianti e sirena.A quel punto la neonata e la madre sono state fatte salire a bordo dell'auto di servizio. I militari hanno quindi imboccato la strada verso Caserta, cercando di raggiungere nel minor tempo possibile il Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano.Un viaggio contro il tempo, con la pattuglia che ha proceduto a sirene spiegate per consentire alla piccola di arrivare rapidamente nelle mani dei sanitari.Una volta giunti in ospedale, la neonata è stata immediatamente affidata al personale medico del pronto soccorso pediatrico. I sanitari hanno effettuato gli accertamenti e prestato le cure necessarie per comprendere le cause del malore e verificare le condizioni della bambina.Dopo le ore di grande apprensione vissute dai genitori, in tarda serata è finalmente arrivata la notizia che tutti aspettavano.La neonata è stata dimessa dall'ospedale in buone condizioni di salute.Un intervento che ha avuto un ruolo decisivo nel consentire alla bambina di raggiungere rapidamente una struttura sanitaria, dopo che il guasto alla vettura aveva trasformato il viaggio verso il pronto soccorso in una corsa contro il tempo.Per i militari della Stazione di Ruviano, impegnati in quel momento nel normale servizio di controllo del territorio, si è trattato di un intervento fuori dall'ordinario. La prontezza con cui hanno compreso la situazione e attivato la procedura d'emergenza ha permesso alla famiglia di proseguire il viaggio verso l'ospedale senza ulteriori ritardi.La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, con la piccola che, dopo gli accertamenti sanitari, ha potuto fare ritorno a casa insieme ai suoi genitori.