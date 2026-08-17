Colpito da un fulmine sull'Etna, muore turista 30enne

sarebbe stato sorpreso da un violento temporale che si è rapidamente abbattuto sul vulcano

Un’escursione sull’Etna si è trasformata in una tragedia. Un turista statunitense di 30 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava sul vulcano, durante un improvviso e violento peggioramento delle condizioni meteorologiche. L’allarme è scattato nella serata di ieri, poco prima delle 20, quando è stata segnalata la presenza di una persona in gravi condizioni in una zona del vulcano interessata dal temporale. Immediatamente sono state attivate le operazioni di soccorso e sul posto è intervenuto l’elicottero Drago 142 dei Vigili del fuoco, impegnato nel recupero e nell’assistenza alla vittima.Sorpreso dal temporale durante l’escursioneSecondo le prime informazioni disponibili, il giovane turista si sarebbe trovato in una zona dell’Etna non consentita ai visitatori. Mentre era nell’area, sarebbe stato sorpreso da un violento temporale che si è rapidamente abbattuto sul vulcano.La situazione meteorologica sarebbe peggiorata in pochi minuti, con la presenza di fenomeni temporaleschi e scariche elettriche. Proprio durante il maltempo il 30enne sarebbe stato raggiunto da un fulmine, riportando conseguenze gravissime.I soccorritori hanno raggiunto il giovane e hanno immediatamente avviato le procedure di emergenza. Vista la gravità della situazione, è stato disposto il trasferimento urgente in ospedale.Inutili i soccorsiIl turista è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, ma le sue condizioni erano ormai disperate. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e il trasferimento nella struttura sanitaria, per il giovane non c’è stato nulla da fare.È arrivato in ospedale senza vita.La notizia ha suscitato profondo cordoglio e riporta ancora una volta l’attenzione sui rischi legati alle escursioni in montagna e, in particolare, sull’Etna, dove le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente anche durante la stagione estiva.Accertamenti sulla dinamicaRestano ora da chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto. Gli accertamenti dovranno consentire di ricostruire con precisione dove si trovasse il turista al momento dell’incidente e per quale motivo avesse raggiunto l’area che, secondo le prime informazioni, sarebbe stata interdetta.Le autorità stanno inoltre ricostruendo le fasi dell’intervento e del successivo trasferimento in ospedale. Saranno gli accertamenti a stabilire con esattezza la dinamica della tragedia e le circostanze che hanno portato il turista a trovarsi in quella zona proprio mentre sull’Etna imperversava il temporale.Un’escursione che doveva essere un’esperienza sul vulcano siciliano si è dunque conclusa nel modo più drammatico, con la morte di un giovane turista straniero.