Clementino cade dal palco mentre canta

Il video dell'accaduto ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando virale su Instagram, TikTok e Facebook

Attimi di paura, seguiti da un lungo applauso liberatorio, durante il concerto di Clementino andato in scena ieri sera, 2 agosto, in Piazza Marina a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia. Il rapper napoletano è stato protagonista di un imprevisto che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze: mentre si esibiva davanti al pubblico ha perso l'equilibrio, finendo oltre il bordo del palco.La scena, ripresa da decine di spettatori con gli smartphone, mostra l'artista mentre si muove sul palco coinvolgendo i fan. Un passo nel vuoto è bastato per farlo cadere, sparendo per alcuni istanti dalla vista del pubblico e facendo scattare la preoccupazione tra i presenti.Dopo pochi secondi, però, Clementino è riapparso con il microfono ancora in mano ed è risalito sul palco, riprendendo immediatamente il concerto senza interrompere l'esibizione. Il pubblico lo ha accolto con un caloroso applauso, apprezzando la prontezza e la determinazione con cui ha trasformato un momento di tensione in un episodio da archiviare con un sorriso.Il video dell'accaduto ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando virale su Instagram, TikTok e Facebook. A conquistare gli utenti non è stata tanto la caduta quanto la reazione del rapper, che ha scelto di continuare a cantare come se nulla fosse accaduto, dimostrando sangue freddo e grande professionalità.L'episodio ha inevitabilmente richiamato alla memoria quanto accaduto nei giorni scorsi a Noemi, caduta durante un concerto e costretta a fermare il tour estivo a causa delle fratture riportate. Per Clementino, invece, l'incidente si è concluso senza conseguenze, permettendogli di portare a termine lo spettacolo e regalare al pubblico una serata che difficilmente dimenticherà.