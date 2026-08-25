Circumvesuviana, due giorni senza treni fino a Torre del Greco

A comunicare la sospensione è l'Ente Autonomo Volturno, che ha programmato per le due giornate un servizio sostitutivo su gomma

Disagi in arrivo per i viaggiatori della Circumvesuviana. La circolazione ferroviaria sulla tratta Barra-Torre del Greco sarà completamente sospesa il 28 e 29 agosto, per consentire il completamento dei lavori di adeguamento normativo delle gallerie Bosco di Portici e Cavalli di Bronzo.A comunicare la sospensione è l'Ente Autonomo Volturno, che ha programmato per le due giornate un servizio sostitutivo su gomma con l'obiettivo di garantire comunque i collegamenti tra Napoli e i comuni dell'area vesuviana interessati dalle modifiche.Come cambiano i collegamentiDurante lo stop, i treni della linea Napoli-Sorrento non raggiungeranno il capoluogo campano: i convogli termineranno infatti la corsa a Torre Annunziata. Anche i treni della relazione Napoli-Poggiomarino subiranno una modifica: l'ultima stazione sarà Torre del Greco, senza prosecuzione verso Napoli.Per coprire le tratte non servite dai treni saranno quindi messi in circolazione autobus sostitutivi da Napoli Porta Nolana verso Villa Regina e Torre del Greco, e in direzione opposta.Particolare importanza avrà la fermata di Villa Regina, individuata da Eav come principale punto di interscambio per i passeggeri che viaggiano tra Sorrento e Napoli.Due tipologie di autobusIl servizio sostitutivo sarà articolato su due differenti collegamenti.Il primo sarà costituito da bus diretti via autostrada, con fermate a Napoli Porta Nolana, Napoli Garibaldi, nei pressi dell'Hotel Ramada, Torre Annunziata e Villa Regina. Si tratta del collegamento pensato per garantire un trasferimento più rapido tra Napoli e l'area di Villa Regina.Il secondo servizio prevede invece fermate intermedie e collegherà Napoli Porta Nolana e Napoli Garibaldi con Torre del Greco, effettuando soste in prossimità delle stazioni lungo il percorso.Per gli autobus diretti tra Napoli e Villa Regina è prevista una frequenza di circa 36 minuti. Da Napoli Porta Nolana le partenze saranno programmate dalle 5.22 alle 22.54, mentre da Villa Regina gli autobus circoleranno dalle 6.23 alle 22.53.Per il servizio con fermate intermedie, le partenze da Napoli sono previste dalle 5.09 alle 21.33, mentre da Villa Regina il servizio sarà attivo dalle 6.15 alle 22.11.Possibili tempi di percorrenza più lunghiEav invita i passeggeri a programmare con attenzione gli spostamenti nelle giornate del 28 e 29 agosto, considerando che il trasferimento dal treno agli autobus potrebbe comportare tempi di viaggio più lunghi rispetto alla normale percorrenza ferroviaria.L'azienda di trasporto si è scusata con gli utenti per i disagi legati ai lavori, necessari per completare gli interventi di adeguamento delle due gallerie.Gli orari aggiornati dei collegamenti sostitutivi e tutte le informazioni sulle modifiche al servizio sono disponibili sul sito ufficiale di Eav. Per chi dovrà viaggiare nei due giorni interessati dalla sospensione, è consigliabile verificare in anticipo la combinazione di treno e autobus più adatta al proprio percorso.