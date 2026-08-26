Cinghiali tra la gente mangiano dai bidoni della spazzatura

i contenitori vengono rovesciati o danneggiati e il loro contenuto finisce sulla vegetazione e nelle aree circostanti

Quella che dovrebbe essere una delle aree più suggestive del Cilento si trova a fare i conti con una presenza sempre più difficile da gestire. A pochi passi dalla spiaggia, nella pineta compresa tra Punta Licosa e il promontorio di Ripe Rosse, intere famiglie di cinghiali si spingono ormai abitualmente fino alle zone frequentate da residenti e turisti.Un fenomeno che sta trasformando un paesaggio di grande pregio naturalistico in uno scenario segnato da rifiuti sparsi, contenitori rovesciati e crescenti preoccupazioni per la sicurezza. La zona, scelta recentemente anche come location per le riprese del nuovo capitolo della saga cinematografica “Benvenuti al Sud”, è infatti interessata da una presenza sempre più massiccia degli ungulati.Cinghiali tra i bidoni della raccolta differenziataGli animali, ormai abituati alla presenza dell'uomo e alla possibilità di trovare facilmente cibo, raggiungono le postazioni della raccolta differenziata e si arrampicano sui bidoni alla ricerca di alimenti.Il risultato è facilmente immaginabile: i contenitori vengono rovesciati o danneggiati e il loro contenuto finisce sulla vegetazione e nelle aree circostanti, con rifiuti che possono arrivare anche a ridosso del litorale.Una situazione che, oltre a creare un problema di decoro, solleva interrogativi sotto il profilo ambientale e igienico-sanitario. La presenza degli animali nelle immediate vicinanze delle zone balneari rende inoltre ancora più evidente la necessità di intervenire sul problema.Il pericolo sulle stradeMa è soprattutto la sicurezza stradale a preoccupare chi frequenta quotidianamente quest'area del Cilento. Le strade che attraversano la zona sono caratterizzate da curve, tornanti e numerosi tratti con visibilità ridotta.L'improvvisa presenza di un branco sulla carreggiata può quindi rappresentare un pericolo concreto, soprattutto nelle ore serali e durante la notte, quando diventa più difficile avvistare gli animali con sufficiente anticipo.«Su queste strade si rischiano continuamente incidenti, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando te li ritrovi improvvisamente al centro della carreggiata», racconta una villeggiante che ha documentato la presenza dei cinghiali con un video.Il timore è che, prima o poi, un attraversamento improvviso possa provocare un incidente dalle conseguenze molto più serie.La richiesta di un interventoResidenti e villeggianti chiedono quindi alle amministrazioni competenti di affrontare il problema in maniera strutturale. Tra le priorità indicate c'è innanzitutto la messa in sicurezza delle aree destinate alla raccolta dei rifiuti, così da impedire agli animali di raggiungere facilmente i contenitori e trasformarli in una fonte di alimentazione.Parallelamente viene sollecitato un intervento degli enti preposti alla gestione del territorio e del Parco, con l'adozione di efficaci misure di contenimento della popolazione dei cinghiali.L'obiettivo è evitare che un'emergenza ormai evidente possa trasformarsi in un problema ancora più grave per l'ambiente, per il decoro delle aree turistiche e soprattutto per l'incolumità di automobilisti, residenti e visitatori.In una delle zone più belle e frequentate del Cilento, il passaggio dei cinghiali non è più dunque un incontro occasionale con la fauna selvatica, ma un fenomeno che richiede risposte concrete e tempestive.