Cerca di fermare una lite e viene accoltellato all’addome

Saranno fondamentali le testimonianze delle eventuali persone presenti al momento della lite e ogni altro elemento utile a ricostruire la sequenza dei fatti

Era intervenuto con l’intenzione di interrompere una lite, ma si è ritrovato coinvolto nella violenza e colpito da una coltellata all’addome. È accaduto nella notte a Napoli, nella zona dei giardini del Molosiglio, dove un uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito. L’allarme è scattato intorno all’1.30, quando il 68enne, di origine ucraina, è stato raggiunto da un fendente durante una lite. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe cercato di intervenire per riportare la calma tra le persone coinvolte nella discussione.



Un gesto che si è trasformato in pochi istanti in un episodio di violenza ai suoi danni.



Il ferito trasportato al Pellegrini



Dopo essere stato colpito, l’uomo è stato accompagnato all’ospedale Pellegrini, dove è arrivato poco dopo l’aggressione. Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento immediato dei sanitari.



Il 68enne è stato sottoposto a un'operazione chirurgica a causa della ferita riportata all'addome. Al momento non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici hanno mantenuto la prognosi riservata.



Una volta ricevuta la segnalazione, i carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno raggiunto il presidio ospedaliero per raccogliere le prime informazioni e avviare gli accertamenti.



Indagini per ricostruire l’accaduto



Restano ancora diversi punti da chiarire sulla dinamica dell’aggressione. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto nei pressi dei giardini Molosiglio e soprattutto di individuare la persona che avrebbe impugnato il coltello.



Saranno fondamentali le testimonianze delle eventuali persone presenti al momento della lite e ogni altro elemento utile a ricostruire la sequenza dei fatti.



I carabinieri stanno quindi lavorando per comprendere da cosa sia nata la discussione, quante persone fossero coinvolte e in quale momento il 68enne sia stato raggiunto dalla coltellata.



L’episodio è avvenuto nel cuore della notte, in una zona frequentata anche nelle ore serali e notturne, e ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine.



Nel frattempo, l’uomo resta ricoverato all’ospedale Pellegrini sotto osservazione. Le sue condizioni, pur non facendo temere per la vita, vengono monitorate dai sanitari dopo l’intervento chirurgico.