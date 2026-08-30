Auto contro un muro, muore a 23 anni

La segnalazione dell'incidente ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi

Un’altra tragedia sulle strade del Sannio. È morto a soli 23 anni il giovane di Dugenta rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore di questa mattina lungo la Fondovalle Isclero, una delle arterie principali della zona.L’allarme è scattato tra le 6 e le 6.30, quando la Ford Fiesta condotta dal giovane, per cause ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata nei pressi dello svincolo per il centro Telesino. La vettura avrebbe prima urtato violentemente un muretto e successivamente si sarebbe ribaltata.Un impatto particolarmente violento che non ha lasciato scampo al 23enne.I soccorsi subito sul postoLa segnalazione dell'incidente ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul luogo dello schianto sono arrivati i Carabinieri della locale stazione, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme e gli operatori del 118.I soccorritori hanno raggiunto l'automobile e hanno effettuato le necessarie operazioni per verificare le condizioni del conducente. Nonostante gli interventi, per il giovane non è stato possibile fare nulla: le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fatali.Accertamenti sulla dinamicaRestano ancora da chiarire le circostanze che hanno provocato la perdita di controllo della Ford Fiesta. Saranno i rilievi eseguiti dai Carabinieri a fornire elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.Gli investigatori dovranno stabilire, tra gli altri aspetti, perché l'automobile sia finita fuori strada e quale sia stata la sequenza esatta degli urti prima del ribaltamento.La zona è stata interessata dalle attività di messa in sicurezza e dagli accertamenti necessari dopo l'incidente.Una nuova vittima sulle strade sanniteLa morte del 23enne riporta drammaticamente in primo piano il tema della sicurezza stradale nel territorio sannita. La Fondovalle Isclero, importante collegamento tra diversi comuni dell'area, è nuovamente teatro di un incidente dall'esito tragico.Per la comunità di Dugenta la notizia ha rappresentato un risveglio drammatico. Una vita giovanissima è stata spezzata nelle prime ore della giornata, lasciando familiari, amici e conoscenti nel dolore.Le indagini proseguiranno ora per fare piena luce sull'accaduto. Saranno gli accertamenti tecnici e gli elementi raccolti sul posto a stabilire cosa abbia determinato il tragico schianto.