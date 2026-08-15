Auto con mamma e figlia va a sbattere contro le bancarelle

Le condizioni della mamma sarebbero più serie, tanto da richiedere particolare attenzione

Incidente a Pantano di Teggiano, lungo via Matinella, dove un’automobile con a bordo due persone è uscita improvvisamente dalla carreggiata, terminando la propria corsa contro la struttura utilizzata da un venditore ambulante. Al momento dell’impatto, fortunatamente, l’area era vuota e il venditore non si trovava sul posto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro.Ferite madre e figliaA bordo della vettura vi erano una madre e la figlia, entrambe rimaste ferite nell’impatto. Le condizioni della mamma sarebbero più serie, tanto da richiedere particolare attenzione da parte dei soccorritori.L’allarme è scattato immediatamente e sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 della postazione di Sant’Arsenio. Presenti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, intervenuti per mettere in sicurezza l’area e collaborare nelle operazioni di soccorso.Accertamenti sulla dinamicaRestano ancora da chiarire le cause che hanno fatto perdere il controllo dell’auto. Gli agenti della Polizia Municipale di Teggiano stanno seguendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire cosa abbia provocato l’uscita di strada.Nel frattempo sono state avviate le operazioni per rimuovere il veicolo incidentato e liberare la zona. Non risultano, al momento, altre persone coinvolte.Le condizioni della madre e della figlia sono ora al centro dell’attenzione dei sanitari, mentre proseguono gli accertamenti sull’accaduto.