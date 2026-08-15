Cade dal nono piano, muore ragazzina di 13 anni

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e gli specialisti della Polizia scientifica

Tragedia questa mattina a Palermo, dove una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere precipitata dal nono piano di un edificio in via dei Nebrodi. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato di prestare soccorso alla giovane. Nonostante le manovre effettuate, per la 13enne non è stato possibile fare nulla: i soccorritori hanno dovuto constatarne il decesso.Indagini in corsoSul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e gli specialisti della Polizia scientifica, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione quanto accaduto.Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili per chiarire la dinamica della caduta e verificare ogni circostanza legata alla morte della ragazzina.Una tragedia che ha sconvolto la zona e lasciato sotto choc familiari e residenti. Al momento, sono in corso tutti gli approfondimenti investigativi per fare piena luce sull'accaduto.