Campi Flegrei, sfollati del sisma dormono in tenda davanti al consiglio regionale

Al centro della contestazione c'è soprattutto la richiesta di passare dalle parole agli interventi concreti

Hanno trascorso la notte in tenda davanti alla sede del Consiglio regionale della Campania, a Napoli, per far sentire la propria voce nel giorno della seduta straordinaria dedicata alla situazione dei Campi Flegrei. Striscioni, tende e un presidio organizzato dalla rete “Pozzuoli esiste ancora” hanno accompagnato l’avvio della giornata politica, con una richiesta precisa rivolta ai consiglieri regionali: trasformare le proposte avanzate dai cittadini in provvedimenti concreti.«Stanotte abbiamo dormito in tenda qui perché oggi si riunisce il Consiglio regionale», racconta Salvatore Buonanno, esponente della rete, intervenendo durante il presidio. L’obiettivo della mobilitazione è ottenere un confronto diretto con i rappresentanti istituzionali e consegnare loro un documento elaborato a partire dalle richieste emerse nelle piazze di Pozzuoli.La protesta nasce infatti dalla volontà di superare una gestione dell'emergenza che, secondo i manifestanti, non può più essere affidata soltanto a dichiarazioni e provvedimenti temporanei. «Chiediamo a tutti i consiglieri regionali di sottoscrivere le proposte che abbiamo fatto nascere attraverso le piazze di Pozzuoli e messe su carta dalla rete Pozzuoli esiste ancora», sottolinea Buonanno.Al centro della contestazione c'è soprattutto la richiesta di passare dalle parole agli interventi concreti. «Siamo stanchi di parlare di stato di emergenza, siamo stanchi di parlare di legge speciale, vogliamo le soluzioni. Le vogliamo tutte e le vogliamo subito, basta», ribadisce il rappresentante della rete.Le richieste dei cittadiniI promotori del presidio hanno preparato un documento nel quale sono raccolte diverse proposte rivolte alle istituzioni. Un vero e proprio pacchetto di interventi che, secondo la rete, dovrebbe affrontare le conseguenze del bradisismo e il rischio sismico non soltanto dal punto di vista dell'emergenza, ma anche attraverso misure strutturali.«Abbiamo un bel fascicoletto di soluzioni», spiega Buonanno, illustrando alcune delle principali richieste. Tra queste figura innanzitutto quella relativa agli sfollati, per i quali viene chiesto un sostegno abitativo attraverso un «tetto per tutti».La rete chiede inoltre che venga destinato il 100% dei fondi disponibili alla messa in sicurezza antisismica del territorio, con interventi finalizzati a rendere più sicuri edifici e infrastrutture in una delle aree maggiormente esposte al rischio sismico e bradisismico.Un'altra parte delle proposte riguarda il sostegno al mondo del lavoro e alle attività economiche. I cittadini chiedono infatti misure specifiche per i lavoratori che subiscono le conseguenze della crisi e per le imprese che operano sul territorio flegreo e che possono risentire delle difficoltà legate all'emergenza.«Vogliamo trasparenza sui fondi»Tra le richieste avanzate durante il presidio c'è anche quella relativa alla gestione delle risorse economiche. La rete “Pozzuoli esiste ancora” chiede maggiore chiarezza sull'utilizzo dei fondi gestiti dal commissario, invocando una piena trasparenza sulle somme stanziate e sulle modalità con cui vengono impiegate.«Abbiamo chiesto – prosegue Buonanno – di incontrare i consiglieri regionali per dare i nostri documenti e discuterne». Il confronto con gli esponenti del Consiglio regionale viene quindi considerato un passaggio fondamentale per portare le istanze dei cittadini direttamente all'interno delle istituzioni.«Soprattutto, trasparenza per tutti i fondi che gestisce il commissario perché sono soldi nostri e pretendiamo che questo possa essere utile a tutta la città», aggiunge.Il presidio arriva mentre il Consiglio regionale della Campania è chiamato a discutere in una seduta straordinaria la situazione dei Campi Flegrei. Un appuntamento istituzionale che i manifestanti intendono trasformare in un'occasione di confronto sulle misure da adottare per affrontare una situazione che continua a condizionare la vita quotidiana della popolazione.La richiesta di un cambio di passoLa protesta mette dunque insieme diverse esigenze: la necessità di garantire un'abitazione a chi è stato costretto a lasciare la propria casa, la messa in sicurezza degli edifici, il sostegno al lavoro e alle attività economiche e una maggiore trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.Il messaggio rivolto alle istituzioni è netto. I cittadini di Pozzuoli chiedono che l'attenzione non si concentri esclusivamente sulla proroga delle misure emergenziali, ma che vengano individuate soluzioni capaci di affrontare in maniera più stabile le conseguenze del fenomeno.«Siamo stanchi, vogliamo le soluzioni, basta stato di emergenza, basta legge speciale», conclude Buonanno dal presidio davanti alla sede del Consiglio regionale.La mobilitazione punta ora a ottenere un incontro con i consiglieri e a portare le proposte della rete direttamente al tavolo istituzionale. L'obiettivo dichiarato dai manifestanti è fare in modo che le richieste elaborate nelle piazze possano tradursi in impegni concreti per il territorio dei Campi Flegrei.