Camion carico di pomodori esce di strada e perde il gasolio

La fuoriuscita ha richiesto un intervento immediato per mettere in sicurezza il tratto autostradale

Paura questa mattina lungo l’autostrada A16 Napoli-Bari, dove un incidente ha coinvolto un mezzo pesante nel tratto in direzione Bari, a poca distanza dal casello di Avellino Ovest. Per motivi ancora da chiarire, l’autoarticolato ha perso la traiettoria ed è finito fuori dalla carreggiata, terminando la sua corsa contro il guardrail. Nell’impatto la barriera di protezione è rimasta seriamente danneggiata.Camion fuori carreggiata, intervengono i Vigili del FuocoA bordo del mezzo non c'era alcun carico di pomodori: l'autoarticolato era infatti vuoto e trasportava soltanto i cassoni destinati alla raccolta e al trasporto del prodotto agricolo.La fuoriuscita ha richiesto un intervento immediato per mettere in sicurezza il tratto autostradale. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino hanno raggiunto il luogo dell'incidente e hanno lavorato per eliminare le condizioni di pericolo.Fuoriuscita di gasolio dal serbatoioTra le principali criticità emerse dopo lo schianto c'è stata anche la perdita di carburante. Il serbatoio dell'autoarticolato è stato danneggiato e dal mezzo ha iniziato a fuoriuscire gasolio.I pompieri sono quindi intervenuti per contenere la perdita e impedire che il carburante potesse provocare ulteriori problemi, provvedendo contestualmente alla messa in sicurezza del guardrail danneggiato.Conducente soccorso, accertamenti in corsoIl conducente del mezzo pesante è stato raggiunto dai soccorritori e affidato alle cure del personale sanitario, che ha provveduto al suo trasferimento in ambulanza per gli accertamenti del caso.Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente e negli accertamenti previsti. Presenti inoltre gli operatori di Autostrade e il personale del soccorso stradale, impegnati nelle operazioni necessarie per recuperare e rimuovere l'autoarticolato.Restano da chiarire le cause che hanno portato il mezzo pesante a uscire dalla carreggiata. Gli accertamenti delle forze dell'ordine dovranno stabilire se all'origine dell'incidente vi siano stati un errore di guida, un problema tecnico o altri fattori.