L'agenzia chiude e saltano tutte le vacanze

La comunicazione è arrivata con un preavviso ridotto, provocando la reazione dei clienti che avevano già pagato

Doveva essere il momento per staccare dalla quotidianità e lasciarsi alle spalle, almeno per qualche giorno, le preoccupazioni vissute negli ultimi tempi. Per decine di persone di Pozzuoli, invece, la vacanza prenotata tramite un’agenzia di viaggi si è trasformata in una brutta sorpresa: la partenza è saltata.A comunicare l’impossibilità di garantire i viaggi già organizzati è stata Viaggiare con Averno, agenzia con sede a Pozzuoli. La società ha spiegato di essere alle prese con «gravi e improvvisi problemi organizzativi e amministrativi», tali da non consentire lo svolgimento delle partenze previste.La comunicazione è arrivata con un preavviso ridotto, provocando la reazione dei clienti che avevano già pagato e programmato le proprie vacanze.Clienti davanti alla sedeLa situazione ha generato rabbia e proteste. Diversi cittadini si sono rivolti al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso sui propri canali alcuni video realizzati davanti alla sede dell’agenzia, dove si sono radunati clienti intenzionati a chiedere spiegazioni.Per molte famiglie il problema non riguarda soltanto la perdita della partenza, ma anche l’incertezza sul recupero delle somme già versate.L’agenzia, tuttavia, ha assicurato che l’intenzione è quella di procedere con i rimborsi.«Rimborseremo le somme versate»In una comunicazione pubblicata sui propri canali social, i responsabili di Viaggiare con Averno hanno espresso rammarico per quanto accaduto e spiegato le ragioni della mancata organizzazione dei viaggi.«Con estremo rammarico», si legge nella nota, l’agenzia non sarebbe stata in grado di garantire lo svolgimento dei viaggi a causa di problemi organizzativi e amministrativi sopraggiunti improvvisamente.La società ha quindi annunciato di voler predisporre un piano per restituire ai clienti le somme già pagate, assicurando che la priorità sarebbe proprio quella di procedere ai rimborsi nel più breve tempo possibile.L’agenzia ha inoltre fatto sapere che comunicherà successivamente ai clienti le modalità e le tempistiche dei pagamenti, chiedendo di fornire un indirizzo email per poter essere contattati dal proprio ufficio legale.Una vacanza saltata nel pieno dell’emergenza FlegreaLa vicenda assume un peso particolare a Pozzuoli, dove nelle ultime settimane la popolazione è stata alle prese con le conseguenze del terremoto e con l’emergenza legata alle persone costrette a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni.Per alcuni dei clienti coinvolti, il viaggio rappresentava quindi anche l’occasione per allontanarsi per qualche giorno dalla situazione vissuta nei Campi Flegrei e ritrovare un po’ di serenità.Ora, invece, le vacanze sono saltate e resta l’attesa per il rimborso delle somme versate.La vicenda potrebbe dunque avere ulteriori sviluppi nelle prossime settimane, soprattutto sul fronte delle restituzioni ai clienti e dei tempi necessari per completare le procedure annunciate dall’agenzia.