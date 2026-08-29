Botte tra venditrici abusive davanti ai turisti

La scena è stata ripresa con un telefono cellulare da alcune persone presenti in strada e il video è successivamente finito sui social

Urla, spintoni e momenti di forte tensione nel cuore del centro storico di Napoli. È quanto accaduto in via Tribunali, dove una discussione tra alcune persone è rapidamente degenerata in una vera e propria colluttazione, attirando l'attenzione di passanti e turisti.La scena è stata ripresa con un telefono cellulare da alcune persone presenti in strada e il video è successivamente finito sui social, diventando rapidamente oggetto di commenti e segnalazioni.Dalle immagini si distinguono diversi momenti concitati: prima alcune buste lanciate contro le persone coinvolte, poi spintoni e urla, fino al momento più preoccupante, quando una donna anziana viene spinta e perde l'equilibrio, finendo pesantemente sull'asfalto.La caduta è avvenuta a poca distanza da alcuni paletti metallici installati ai margini della strada, con il rischio che la donna potesse urtarli.La lite davanti ai turistiSecondo le numerose segnalazioni che hanno accompagnato il video, tra i protagonisti della colluttazione ci sarebbero alcuni venditori ambulanti che lavorano abitualmente nella zona e propongono ai turisti oggetti portafortuna, tra cui i tradizionali corni napoletani.Alcuni di loro, secondo quanto riportato dagli utenti che hanno commentato le immagini, sarebbero impegnati anche nel caratteristico rituale del cosiddetto "scaccia malocchio", attraverso il quale viene utilizzato del sale.Non è però chiaro cosa abbia provocato l'alterco.Al momento non risultano informazioni ufficiali che consentano di stabilire con certezza l'origine della discussione, né è noto se qualcuno abbia richiesto l'intervento delle forze dell'ordine durante o dopo la colluttazione.Il tentativo dei passanti di fermare la rissaMentre la situazione degenerava, alcune delle persone presenti hanno cercato di intervenire per separare i contendenti.Nel video si vedono infatti diversi passanti avvicinarsi ai protagonisti della lite nel tentativo di interrompere la colluttazione e riportare la calma.La scena si è consumata in una delle strade maggiormente frequentate del centro storico, dove durante la giornata il flusso di turisti e residenti è particolarmente intenso.Proprio la presenza di numerose persone ha consentito di attirare rapidamente l'attenzione sull'episodio.L'ipotesi dello "sconfinamento"Tra le ipotesi avanzate sulla possibile origine della lite c'è quella di un contrasto tra gli stessi venditori ambulanti.In particolare, la discussione potrebbe essere nata da una presunta sovrapposizione nelle zone utilizzate per avvicinare i turisti e proporre la propria merce.Si tratta, però, di una ricostruzione non ufficiale e non risultano al momento elementi che consentano di confermarla.Le immagini mostrano soltanto la fase più concitata dell'episodio, senza fornire necessariamente tutti gli elementi utili a comprendere come sia iniziata la discussione.Due coppie coinvolte nella colluttazioneStando a quanto si riesce a distinguere nel filmato, lo scontro avrebbe coinvolto due coppie.Da una parte ci sarebbero un uomo e una donna anziani; dall'altra una donna anziana insieme a un uomo decisamente più giovane, apparentemente sulla quarantina o anche meno.È proprio quest'ultimo, secondo la sequenza ripresa nel video, a entrare maggiormente in contatto fisico con l'altra donna.A un certo punto l'uomo la spinge e la donna perde l'equilibrio, cadendo a terra a ridosso dei paletti metallici.Un momento particolarmente delicato, soprattutto considerando l'età della donna e la possibilità che una caduta del genere potesse provocare conseguenze serie.Il video rilanciato sui socialLe immagini sono state successivamente diffuse sui social network e rilanciate anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, riaccendendo il dibattito sulla situazione che caratterizza alcune delle zone più frequentate dai turisti nel centro storico.Il video ha suscitato numerose reazioni da parte degli utenti, alcuni dei quali hanno segnalato la presenza abituale di venditori ambulanti nella zona.Resta da chiarire, tuttavia, se la colluttazione abbia avuto conseguenze fisiche per le persone coinvolte e se siano state presentate denunce.Al momento, infatti, il filmato restituisce soprattutto la dimensione della paura e della confusione vissuta dai passanti, mentre per ricostruire con precisione responsabilità e dinamica dell'episodio sarebbero necessari ulteriori accertamenti.Un episodio nel cuore della movida turisticaLa vicenda riporta ancora una volta l'attenzione sulle difficoltà legate alla gestione degli spazi pubblici nelle strade del centro storico napoletano, dove attività commerciali, venditori ambulanti, residenti e un numero elevatissimo di turisti condividono quotidianamente gli stessi spazi.Via Tribunali è infatti uno dei principali assi del centro antico e registra ogni giorno un intenso passaggio di persone.Proprio per questo, episodi di questo tipo finiscono rapidamente sotto gli occhi di decine di passanti e, sempre più spesso, vengono immortalati con gli smartphone e diffusi sui social.Resta ora da capire se la lite avrà conseguenze sul piano giudiziario e se le autorità verranno chiamate a ricostruire quanto accaduto. Nel frattempo, il video continua a circolare online, mostrando una scena di violenza consumatasi davanti a cittadini e turisti nel cuore del centro storico.