Borrelli denuncia, spariscono i video della scimmietta

La vicenda è esplosa dopo la pubblicazione di alcuni contenuti sui profili social della tiktoker napoletana

Una scimmietta diventata improvvisamente protagonista dei social e una vicenda che, nel giro di poche ore, ha superato i confini del web. È polemica attorno ai video pubblicati da Rita De Crescenzo durante il soggiorno a Sharm El Sheikh, in Egitto, dove la tiktoker ha mostrato una giovane scimmia raccontando di averla acquistata sul posto.Il caso ha acceso un acceso dibattito sulle condizioni dell’animale, sulla sua provenienza e sulla possibilità che sia stato sottratto troppo presto al proprio ambiente naturale. Secondo quanto riportato, la vicenda sarebbe arrivata anche all’attenzione della Procura di Napoli e dell’Ambasciata italiana al Cairo.La questione ha inoltre attirato l’attenzione di Matteo Bassetti, che ha sollevato il tema dei possibili rischi infettivi legati al contatto con animali selvatici. Al centro della discussione non c’è quindi soltanto il gesto raccontato sui social, ma anche una serie di interrogativi riguardanti la tutela dell’animale e la sicurezza sanitaria.L’annuncio sui social: «L'ho acquistata qui in Egitto»La vicenda è esplosa dopo la pubblicazione di alcuni contenuti sui profili social della tiktoker napoletana. In uno dei video, De Crescenzo mostra una piccola scimmia che tiene vicino a sé, vestita con un maglioncino rosa.«L'ho acquistata ieri qua in Egitto, rimarrà qua a casa mia», racconta nel filmato, presentando di fatto l’animale come una nuova presenza nella propria vita.Nei video successivi compaiono anche un biberon, pannolini e altri oggetti destinati alla cura della scimmietta. Le immagini hanno rapidamente attirato l'attenzione degli utenti, provocando reazioni molto diverse: da chi ha trovato il contenuto curioso e tenero a chi ha invece sollevato dubbi sulle condizioni dell’animale e sulle modalità con cui sarebbe stato acquistato.Il clamore è cresciuto ulteriormente fino alla rimozione dei video dai social, mentre la vicenda continuava a essere discussa online.I dubbi sull’animaleIl punto centrale della polemica riguarda soprattutto l’età apparente della scimmietta e le condizioni nelle quali viene tenuta. L’animale appare molto giovane e, proprio per questo, sono state sollevate domande sulla possibilità che sia stato separato troppo presto dalla madre e dal proprio habitat naturale.Si tratta di aspetti che richiedono valutazioni da parte delle autorità competenti e che non possono essere stabiliti semplicemente osservando i filmati pubblicati sui social.La vicenda assume quindi una dimensione più ampia rispetto alla semplice esposizione dell’animale sul web. Le verifiche dovranno eventualmente chiarire la provenienza della scimmietta, le modalità della sua cessione e le condizioni nelle quali viene custodita.L’allarme sul possibile rischio sanitarioTra gli aspetti finiti al centro del dibattito c'è anche quello sanitario. Matteo Bassetti ha richiamato l'attenzione sui possibili rischi infettivi derivanti dal contatto ravvicinato con animali selvatici.Un tema particolarmente delicato quando si tratta di esemplari molto giovani, portati a stretto contatto con le persone e alimentati artificialmente. Anche in questo caso, eventuali rischi concreti dovranno essere valutati dagli specialisti sulla base delle caratteristiche dell'animale e delle effettive modalità di contatto.