Blitz della Finanza: scovati due chili di droga e tre pistole

Le armi sono state sequestrate e messe a disposizione dell'Autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti

Un'operazione della Guardia di finanza ha portato all'arresto di un cittadino italiano e al sequestro di circa due chilogrammi di hashish, oltre a tre pistole con matricola abrasa, caricatori e munizioni. L'intervento è stato condotto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell'ambito dei servizi intensificati durante il periodo estivo per il controllo economico del territorio e il contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti.I primi controlli in un negozio di ortofruttaA dare avvio all'attività investigativa sono stati i finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore, che hanno individuato un uomo, risultato incensurato, all'interno della propria attività commerciale di ortofrutta a Napoli.Durante il controllo, i militari avrebbero trovato nella sua disponibilità circa 15 grammi di marijuana. Un quantitativo che ha spinto i finanzieri ad approfondire gli accertamenti e a estendere la perquisizione ad altri luoghi riconducibili all'uomo.La perquisizione nel garage a CasavatoreL'attenzione degli investigatori si è concentrata in particolare su un box garage nella disponibilità dell'indagato, a Casavatore.All'interno del locale sono stati scoperti circa due chilogrammi di hashish, insieme a materiale ritenuto destinato al confezionamento delle dosi.Il ritrovamento della droga ha portato i finanzieri a estendere ulteriormente le verifiche anche all'abitazione dell'uomo e a un altro garage nella sua disponibilità.Trovate tre pistole con matricola abrasaNel corso delle successive perquisizioni è stata fatta la scoperta più delicata dell'operazione.I militari hanno infatti rinvenuto tre pistole con la matricola abrasa, tutte complete di caricatori e relativo munizionamento.Le armi sono state sequestrate e messe a disposizione dell'Autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti. Saranno gli esami tecnici a consentire di stabilire la provenienza delle pistole e verificare l'eventuale collegamento con altri episodi criminali.Arrestato e trasferito a PoggiorealeAl termine delle operazioni, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato.Su disposizione dell'Autorità giudiziaria competente, è stato trasferito nella Casa circondariale di Napoli-Poggioreale, dove è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.L'operazione ha consentito di sottrarre al mercato illecito un consistente quantitativo di hashish e, soprattutto, di sequestrare tre armi con matricola abrasa e le relative munizioni.Gli accertamenti proseguiranno ora per ricostruire la provenienza delle pistole e verificare se le armi possano essere state utilizzate in precedenti fatti criminali.