Bimbo di 9 anni lavora come parcheggiatore abusivo

La vicenda resta ora da verificare attraverso gli accertamenti delle autorità competenti

Un bambino di appena 9 anni sarebbe stato impiegato come parcheggiatore abusivo sulla banchina dell'Acqua della Madonna, a Castellammare di Stabia. A riferirlo è il quotidiano Metropolis, nell'ambito di un'inchiesta dedicata alla situazione del borgo marinaro stabiese. Secondo quanto riportato, il minore avrebbe indicato agli automobilisti gli spazi dove lasciare le proprie vetture, chiedendo successivamente 5 euro per il parcheggio. L'area, che sarebbe di proprietà demaniale, sarebbe stata trasformata di fatto in un parcheggio abusivo.



La vicenda ha suscitato la reazione del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto l'intervento delle autorità e particolare attenzione alla situazione del minore.



«Quando viene coinvolto un bambino di 9 anni si supera ogni limite», ha dichiarato Borrelli, sottolineando la necessità di verificare se dietro l'attività del bambino vi siano adulti che ne abbiano organizzato o favorito il coinvolgimento.



Il deputato ha quindi sollecitato controlli immediati a Castellammare di Stabia, l'identificazione degli eventuali responsabili e soprattutto la tutela del bambino.



Borrelli ha inoltre ribadito la necessità di contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, chiedendo che le norme vengano applicate con particolare rigore nei casi in cui siano coinvolti minorenni.



La vicenda resta ora da verificare attraverso gli accertamenti delle autorità competenti, che dovranno ricostruire le modalità con cui il bambino sarebbe stato coinvolto nell'attività e individuare eventuali responsabilità.