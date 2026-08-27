Bimba nata con problemi neurologici, è in coma al Santobono

La mamma si è rivolta alla Fondazione Domenico Caliendo

La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per fare luce sulle circostanze che hanno portato alla nascita, lo scorso 11 maggio, di una bambina oggi ricoverata in condizioni gravissime. La piccola è venuta alla luce al Secondo Policlinico di Napoli, dove durante il parto si sarebbero verificate importanti complicanze che hanno richiesto l'immediato trasferimento nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale.A distanza di mesi, la vicenda è finita sul tavolo della magistratura dopo la denuncia presentata dalla giovane madre, appena 19enne, che ha deciso di chiedere chiarimenti sulle condizioni in cui si è svolto il parto e sulle conseguenze riportate dalla figlia.La donna si è rivolta alla Fondazione Domenico Caliendo, realtà impegnata nell'assistenza alle persone che si trovano in situazioni di particolare difficoltà. La famiglia è ora assistita dall'avvocato Francesco Petruzzi e dal medico legale Luca Scognamiglio, che stanno seguendo gli aspetti giudiziari e medico-legali della vicenda.Nel fascicolo aperto dalla Procura si procede, al momento, per lesioni colpose contro ignoti. L'indagine è affidata al sostituto procuratore Valentina Rametta, della sezione «Lavoro e Colpe Professionali», coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci.Le complicanze durante il partoSecondo quanto ricostruito finora, la bambina sarebbe nata in seguito a un parto caratterizzato da gravi complicazioni. L'equipe medica avrebbe disposto immediatamente il ricovero in Terapia Intensiva Neonatale, vista la delicatezza delle condizioni della neonata.Gli accertamenti effettuati successivamente avrebbero evidenziato un quadro clinico estremamente compromesso. La piccola presenta infatti una gravissima compromissione neurologica associata a problemi che interessano diversi organi.Le conseguenze, secondo la documentazione sanitaria acquisita, sarebbero tali da aver determinato uno stato vegetativo considerato dai medici praticamente irreversibile.Sono proprio le circostanze che hanno preceduto e accompagnato la nascita a dover essere ora ricostruite dalla magistratura. Gli investigatori dovranno verificare la documentazione clinica, la gestione del parto e tutte le decisioni assunte dal personale sanitario, allo scopo di accertare se possano essere individuate eventuali responsabilità.La madre chiede di evitare l'accanimento terapeuticoNel frattempo, di fronte alla gravità delle condizioni della figlia, la giovane madre ha intrapreso anche un percorso finalizzato a definire il tipo di assistenza più appropriato per la bambina.Lo scorso 19 maggio è stata presentata una richiesta di pianificazione condivisa delle cure con l'ospedale pediatrico Santobono. La richiesta è stata accolta e prevede un programma assistenziale e terapeutico orientato alle cure palliative, alla gestione dei sintomi e al controllo del dolore.Nella documentazione viene inoltre indicata la volontà della madre di evitare interventi diagnostici o terapeutici sproporzionati che possano configurarsi come una forma di ostinazione irragionevole.Una scelta motivata dalla volontà, espressa dalla donna, di tutelare la dignità della figlia e di evitare qualsiasi forma di accanimento terapeutico, alla luce della gravità e dell'irreversibilità del quadro clinico.Il trasferimento al SantobonoLa bambina si trova attualmente ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono, dove viene assistita nell'ambito del percorso di cura concordato con la famiglia. Le sue condizioni restano estremamente gravi e la piccola si trova in stato di coma.La vicenda presenta quindi due distinti aspetti: da una parte l'indagine della Procura, chiamata a verificare se vi siano state eventuali responsabilità nelle fasi del parto; dall'altra il percorso assistenziale scelto dalla madre per garantire alla figlia cure proporzionate alle sue condizioni.Gli accertamenti della ProcuraL'inchiesta è ancora nella fase iniziale e al momento non risultano persone formalmente individuate come responsabili. Il procedimento è infatti a carico di ignoti e dovrà stabilire, attraverso l'analisi della documentazione sanitaria e gli eventuali accertamenti medico-legali, cosa sia accaduto durante il parto e quali siano state le cause del gravissimo danno riportato dalla neonata.Sarà necessario ricostruire nel dettaglio ogni fase dell'assistenza, dall'andamento della gravidanza fino al parto e alle prime ore successive alla nascita. Gli specialisti incaricati dalla Procura dovranno quindi valutare se le complicanze fossero prevedibili o evitabili e se le procedure adottate dall'equipe medica siano state conformi ai protocolli e alle buone pratiche cliniche.L'obiettivo dell'inchiesta è fare piena chiarezza sulla vicenda e stabilire se esistano eventuali responsabilità penali. Ogni valutazione resta naturalmente affidata agli accertamenti della magistratura e alle successive determinazioni dell'autorità giudiziaria.