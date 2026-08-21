Banda a bordo di auto bianca scippa le anziane

I carabinieri stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate lungo le strade

Sale la preoccupazione nella Valle di Suessola per una serie di scippi avvenuti nelle ultime ore. A San Felice a Cancello sono stati segnalati almeno due episodi concentrati nella stessa mattinata, accomunati da modalità molto simili e, secondo le prime informazioni, dall’utilizzo della stessa vettura, un’auto di colore bianco. Uno degli episodi si è verificato lungo via Roma. Una donna anziana stava camminando sul marciapiede quando un’auto l’ha affiancata. Dal finestrino, il passeggero avrebbe raggiunto la vittima e le avrebbe strappato con forza una collana d’oro.La donna, a causa dell’aggressione, ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra. Fortunatamente le conseguenze fisiche non sarebbero state gravi, ma sul posto è stato comunque necessario l’intervento dei sanitari del 118 per prestarle assistenza.Il veicolo si è poi allontanato rapidamente. Un episodio analogo sarebbe avvenuto poco prima nella zona dell’ospedale Ave Gratia Plena, facendo ipotizzare agli investigatori che dietro i colpi possa esserci lo stesso gruppo.Al vaglio delle forze dell’ordine c’è anche una segnalazione relativa a un ulteriore scippo avvenuto nella frazione Casazenca. In questo caso la vittima sarebbe stata un uomo e i responsabili si sarebbero mossi a bordo di una Lancia Y.I carabinieri stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate lungo le strade e presso gli esercizi commerciali della zona. L’obiettivo è ricostruire gli spostamenti dei malviventi, individuare la vettura utilizzata e verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi.La situazione sta destando allarme anche nei comuni vicini. Nei giorni scorsi un episodio simile era stato segnalato ad Arienzo, mentre a Maddaloni una passante era stata derubata della propria catenina da due persone che si muovevano su uno scooter.La sequenza di episodi ha riacceso il timore tra i residenti, soprattutto tra le persone anziane, e alimentato le richieste di maggiori controlli sul territorio.Il tema della sicurezza era già stato portato all’attenzione della Prefettura dal sindaco Emilio Nuzzo dopo alcuni episodi di microcriminalità registrati nella zona di Cancello Scalo. Con la ripresa delle attività amministrative dopo la pausa estiva, la questione potrebbe tornare al centro del confronto tra Comune e autorità competenti.