Famiglia in ostaggio dei banditi, salvati dalla bimba di 7 anni

Una volta arrivata a un telefono, ha chiamato la zia e le ha raccontato quanto stava accadendo

Una famiglia tenuta sotto minaccia da una banda di rapinatori e una bambina di appena sette anni che, nel pieno del caos, riesce a trovare un telefono e a chiedere aiuto. È accaduto nella serata di ieri, 28 agosto, a Lustra, nel Salernitano.Secondo una prima ricostruzione, un gruppo composto da quattro o cinque persone avrebbe fatto irruzione nel giardino di un’abitazione, sorprendendo i componenti della famiglia. I due uomini presenti sarebbero stati aggrediti e immobilizzati, mentre le donne sarebbero state minacciate e private dei telefoni cellulari, così da impedire loro di chiedere aiuto. A una delle vittime sarebbe stata inoltre strappata una catenina.Proprio durante quei concitati momenti, la bambina sarebbe riuscita a raggiungere l’interno dell’abitazione senza essere notata. Una volta arrivata a un telefono, ha chiamato la zia e le ha raccontato quanto stava accadendo. La donna ha quindi immediatamente allertato i carabinieri.Nel giro di pochi minuti sono arrivati i militari dell’Arma e i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, con la postazione di Omignano. Al loro arrivo, però, i rapinatori si erano già allontanati facendo perdere le proprie tracce.Uno dei componenti della famiglia è stato accompagnato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è stato medicato per un trauma al volto.Sono ora i carabinieri a occuparsi delle indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’irruzione e risalire all’identità dei responsabili. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.Fondamentale, nella ricostruzione dei fatti, si è rivelata la prontezza della bambina, riuscita a chiedere aiuto nonostante la situazione di forte paura vissuta in casa.