Atti osceni in luoghi pubblici nei parcheggi dei noti store

zone vicine al centro commerciale e al cimitero comunale

Proseguono i controlli della Polizia Locale nelle aree del territorio segnalate per episodi di degrado e comportamenti contrari alla pubblica decenza. Gli agenti, coordinati dal dirigente e comandante Colonnello Antonio Piricelli, hanno intensificato la presenza soprattutto nelle zone vicine al centro commerciale e al cimitero comunale, frequentate quotidianamente anche da famiglie, bambini e altri cittadini. Per monitorare la situazione sono stati impiegati anche agenti in borghese, incaricati di osservare gli spostamenti e verificare quanto segnalato.



Nel corso dell'attività, gli operatori avrebbero sorpreso in via Berlinguer alcune persone mentre compivano atti osceni in luogo pubblico. In un primo intervento sono stati individuati un uomo e una donna. Quest'ultima, alla vista degli agenti, sarebbe riuscita ad allontanarsi attraversando alcuni terreni e facendo perdere le proprie tracce.



A poca distanza, gli agenti avrebbero poi sorpreso due uomini anch'essi intenti, secondo la ricostruzione della Polizia Locale, a compiere atti osceni in un luogo pubblico e in pieno giorno.



Le persone fermate sono state identificate e sottoposte agli accertamenti previsti. Al termine delle procedure, tre soggetti sono stati denunciati in stato di libertà all'Autorità giudiziaria.



I controlli nella zona, fanno sapere gli operatori, proseguiranno con l'obiettivo di contrastare comportamenti che possano creare situazioni di degrado o risultare lesivi della tranquillità e della sicurezza degli altri cittadini.