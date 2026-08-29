Attaccano manifesti per la Paganese, auto li travolge

Il conducente, invece di fermarsi e prestare soccorso, sarebbe riuscito a uscire dall'abitacolo e si sarebbe allontanato a piedi

Stavano trascorrendo la serata nel cuore di Pagani, impegnati ad affiggere alcuni manifestini dedicati alla Paganese, la squadra di calcio cittadina che proprio in questi giorni celebra un traguardo storico, i cento anni dalla sua fondazione. Una serata di festa e di passione sportiva che si è trasformata improvvisamente in un momento di paura.Poco dopo le 22 di giovedì, in piazza Corpo di Cristo, due giovani sono stati travolti da una Fiat Punto uscita improvvisamente di controllo. L'auto, dopo aver colpito i ragazzi, ha terminato la propria corsa schiantandosi contro il muro di un'abitazione.Il conducente, invece di fermarsi e prestare soccorso, sarebbe riuscito a uscire dall'abitacolo e si sarebbe allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Per lui è ora scattata la ricerca da parte dei carabinieri.L'auto sbanda e piomba sui due ragazziLa dinamica esatta dell'incidente è ancora al vaglio degli investigatori. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Punto stava percorrendo la zona quando, per cause che dovranno essere accertate, avrebbe iniziato a sbandare.In pochi istanti la vettura avrebbe perso completamente il controllo, finendo contro i due giovani che si trovavano in piazza. L'impatto è stato violento. Dopo aver travolto i ragazzi, l'auto ha proseguito la sua corsa fino a schiantarsi contro il muro di un'abitazione.Sono stati momenti concitati, con le persone presenti che hanno immediatamente fatto scattare l'allarme. La scena dell'incidente ha richiamato l'attenzione di numerosi residenti e passanti, mentre venivano allertati i soccorsi.Un minorenne incastrato nell'abitacoloLa Fiat Punto non era occupata soltanto dal conducente. Sul sedile del passeggero viaggiava infatti un minorenne, rimasto incastrato all'interno dell'automobile dopo il violento impatto.Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. I soccorritori hanno dovuto lavorare per estrarre il giovane dall'abitacolo danneggiato e affidarlo alle cure del personale sanitario.I due ragazzi investiti e il passeggero minorenne sono stati successivamente trasportati in ospedale, dove sono stati sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari.Al momento sono in corso le valutazioni mediche sulle conseguenze riportate dai tre feriti.Il conducente si allontana a piediIl particolare che rende ancora più delicata la vicenda riguarda il comportamento del conducente della Fiat Punto. Dopo lo schianto contro il muro, l'uomo sarebbe riuscito a uscire autonomamente dalla vettura e avrebbe poi abbandonato il luogo dell'incidente a piedi.Il conducente risulta al momento irreperibile. I carabinieri hanno quindi avviato le ricerche per identificarlo e rintracciarlo.Gli investigatori dovranno ora ricostruire anche i momenti immediatamente precedenti all'impatto, cercando di stabilire per quale motivo l'auto abbia perso il controllo e quali fossero le condizioni di guida del conducente.Le indagini dei carabinieriSul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dello schianto.Gli accertamenti potrebbero consentire di chiarire la traiettoria seguita dalla vettura, la velocità alla quale procedeva e le cause che hanno provocato la perdita di controllo. Potranno inoltre essere importanti eventuali immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona e le testimonianze delle persone che si trovavano in piazza al momento dell'incidente.Gli investigatori stanno inoltre lavorando per risalire all'identità del conducente che, dopo l'incidente, si è allontanato lasciando sul posto l'auto e il giovane passeggero.Una serata legata ai cento anni della PaganeseL'incidente è avvenuto proprio mentre Pagani sta vivendo giorni particolarmente importanti per la propria comunità sportiva. I due giovani coinvolti stavano infatti affiggendo manifestini dedicati alla Paganese, protagonista delle celebrazioni per i cento anni di storia.Un'attività legata alla passione per la squadra cittadina che si è trasformata in pochi secondi in un episodio drammatico.Ora l'attenzione è rivolta soprattutto alle condizioni dei tre feriti e alle indagini dei carabinieri. L'obiettivo è ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto e soprattutto individuare il conducente della Fiat Punto, che dopo lo schianto ha fatto perdere le proprie tracce.