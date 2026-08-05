Assalto al bancomat, lui lancia oggetti contro i ladri e li mette in fuga

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili

Un’esplosione nel cuore della notte ha svegliato gli abitanti di San Donato di Lecce, dove un gruppo di malviventi ha tentato di assaltare lo sportello bancomat di una filiale bancaria, senza però riuscire a portare via il denaro.Il colpo è avvenuto presso la sede della Banca Popolare Pugliese in via Corsica. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero raggiunto l’ingresso della filiale e avrebbero cercato di manomettere il bancomat utilizzando una carica esplosiva per accedere al vano contenente il contante.Il forte boato ha attirato l’attenzione dei residenti della zona. Uno degli abitanti, svegliato dall’esplosione proveniente dallo sportello automatico situato sotto la propria abitazione, si è affacciato e ha intuito quanto stava accadendo.Nel tentativo di impedire l’azione dei malviventi, il residente avrebbe iniziato a lanciare alcuni oggetti dal balcone, costringendo il gruppo a interrompere il colpo e ad allontanarsi rapidamente. La reazione improvvisa avrebbe sorpreso i ladri, che sono fuggiti senza riuscire a impossessarsi del denaro.L’assalto, secondo gli investigatori, sarebbe fallito anche perché una seconda carica esplosiva, che probabilmente avrebbe dovuto consentire l’accesso definitivo all’erogatore del bancomat, non sarebbe esplosa.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona e raccogliendo ogni elemento utile per risalire all’identità dei componenti della banda.Il tentativo di furto ha provocato danni all’ingresso della filiale, ma il tempestivo intervento di un residente ha impedito che il colpo si trasformasse in un bottino per i malviventi.