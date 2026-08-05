Ancora giù detriti dai costoni ai Campi Flegrei

Una grande nube di polvere è stata notata anche dal mare, attirando l’attenzione di numerosi bagnanti

Momenti di apprensione oggi a Pozzuoli, dove una nuova caduta di detriti è stata segnalata nella zona del costone interessato dal crollo provocato dalla forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata lo scorso 31 luglio. Una grande nube di polvere è stata notata anche dal mare, attirando l’attenzione di numerosi bagnanti che hanno temuto potesse trattarsi di un nuovo cedimento della parete rocciosa. La scena ha generato preoccupazione tra i presenti, ma dalle prime informazioni non emergerebbero situazioni di pericolo per le persone.



Le immagini diffuse mostrano alcuni operatori impegnati lungo il versante con funi e caschetti protettivi. La presenza degli addetti lascia ipotizzare che la caduta di materiale sia collegata proprio alle attività di controllo e agli interventi avviati per la messa in sicurezza dell’area.



Dal Comune di Pozzuoli è stato infatti comunicato che nella giornata odierna sono iniziate le operazioni per il consolidamento della zona colpita dal sisma. Gli interventi sono necessari per rimuovere le parti instabili del costone e ridurre il rischio di ulteriori distacchi.



La scossa del 31 luglio, una delle più intense registrate negli ultimi anni nell’area dei Campi Flegrei, aveva provocato danni in diverse zone di Pozzuoli, con distacchi di materiale dalle pareti rocciose e momenti di forte paura tra i residenti.



Le verifiche e le attività di monitoraggio proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’area e completare gli interventi necessari dopo il movimento tellurico.