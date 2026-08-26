Allerta Meteo per il grande caldo: "Non uscite di casa"

A rendere ancora più pesante la situazione sarà l'elevato tasso di umidità

Torna il caldo intenso in Campania, con una nuova ondata di calore destinata a interessare la regione per diversi giorni. La Protezione civile regionale, attraverso il Centro funzionale, ha emanato un avviso di criticità moderato ed elevato valido dalle 8 di giovedì 27 agosto fino alle 20 di domenica 30 agosto.Il quadro meteorologico prevede un deciso aumento delle temperature, che potranno risultare superiori alle medie stagionali di 6-7 gradi. La giornata più calda dovrebbe essere quella di venerdì 28 agosto, quando in alcune aree della Campania i termometri potrebbero raggiungere punte di 41 gradi.Umidità elevata, soprattutto lungo le costeA rendere ancora più pesante la situazione sarà l'elevato tasso di umidità. Durante le ore serali e notturne, soprattutto nelle località costiere, i valori potranno superare il 60-70%, in presenza di condizioni di scarsa ventilazione.Particolarmente elevata l'umidità prevista a Napoli, dove potrebbe arrivare fino all'80%, aumentando la sensazione di afa e rendendo più difficile la dispersione del calore corporeo.Il disagio potrebbe quindi risultare significativo anche nelle ore successive al tramonto, con notti particolarmente afose soprattutto nelle aree costiere.Le raccomandazioni della Protezione civileAlla luce delle condizioni previste, la Protezione civile invita la popolazione ad adottare alcune precauzioni, soprattutto nelle giornate caratterizzate dalle temperature più elevate.Tra le principali raccomandazioni c'è quella di evitare di uscire nelle ore più calde, limitare l'esposizione diretta al sole e rinunciare, quando possibile, alle attività fisiche all'aperto durante le fasce orarie maggiormente critiche.È inoltre consigliato limitare gli spostamenti in automobile e prestare particolare attenzione alle condizioni di ventilazione degli ambienti domestici, mantenendoli adeguatamente arieggiati.Fondamentale anche una corretta idratazione: viene raccomandato di bere frequentemente acqua, senza aspettare necessariamente di avvertire lo stimolo della sete.Attenzione alle persone più fragiliL'invito alla prudenza riguarda in particolare anziani, bambini, persone con patologie cardiache e soggetti considerati maggiormente vulnerabili agli effetti del caldo.Per queste categorie, infatti, temperature molto elevate associate a umidità e scarsa ventilazione possono aumentare il rischio di malori e complicazioni legate allo stress da calore.L'ondata dovrebbe interessare la Campania per tutto il fine settimana, con condizioni di caldo intenso previste almeno fino alla serata di domenica 30 agosto.