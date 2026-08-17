Allarme sul telefono mentre sono in vacanza, arrestati i ladri in casa

L'intervento tempestivo dei militari ha però impedito che riuscissero a completare il tentativo di intrusione

Pensavano di poter agire indisturbati, ma a tradirli è stato il sistema di videosorveglianza dell’abitazione. I proprietari della casa, infatti, si trovavano lontano dall'immobile quando sul loro smartphone è arrivata una notifica: qualcuno stava tentando di entrare nella loro proprietà. I padroni di casa hanno immediatamente controllato le immagini trasmesse dalle telecamere e, dopo aver visto la presenza di alcune persone all'esterno dell'abitazione, hanno allertato il 112.L'intervento dei carabinieriLa segnalazione ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno raggiunto via Varo Chirico, a Lettere.Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato due persone davanti all'abitazione. Si trattava di un 47enne di nazionalità svizzera, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, e di una 46enne del posto, anche lei già conosciuta dalle forze dell'ordine.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due avevano già iniziato a mettere in atto il loro piano.Recinzione tagliata e attrezzi da scassoLa recinzione esterna dell'abitazione era stata già danneggiata. I due avrebbero infatti tagliato la barriera per poi creare un varco attraverso il quale poter raggiungere l'interno della proprietà.L'intervento tempestivo dei militari ha però impedito che riuscissero a completare il tentativo di intrusione.Durante il controllo sono stati trovati anche diversi attrezzi da scasso, ritenuti compatibili con le modalità con cui i due stavano cercando di accedere all'abitazione.Trovato anche un coltelloNel corso della perquisizione, addosso al 47enne è stato inoltre trovato un coltello a serramanico con una lama di circa otto centimetri.I due sono stati quindi fermati dai carabinieri e arrestati. Dovranno rispondere dell'accusa di tentato furto.A far fallire il colpo è stata dunque la combinazione tra il sistema di videosorveglianza dell'abitazione e la tempestiva chiamata dei proprietari alle forze dell'ordine. La notifica ricevuta sul telefono ha permesso loro di accorgersi in tempo reale di ciò che stava accadendo e di consentire ai carabinieri di intervenire prima che i presunti ladri riuscissero a entrare nell'abitazione.