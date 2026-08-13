Alla guida a 17 anni, poi scappa contromano dal posto di blocco

Con lui viaggiavano un altro 17enne e un 21enne, entrambi incensurati

Notte movimentata a Casoria, dove un controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un inseguimento per le vie della città. I carabinieri della Stazione di Casoria erano impegnati nei consueti controlli in Piazza Dante quando hanno notato arrivare una Fiat Punto. Il militare ha alzato la paletta intimando al conducente di fermarsi, ma il giovane alla guida ha deciso di non rispettare l’alt. In pochi istanti è quindi scattato l’inseguimento, con l’auto che ha iniziato a sfrecciare tra le strade della città nel tentativo di seminare la pattuglia.La fuga è proseguita a velocità sostenuta e senza particolare riguardo per le regole della circolazione. Il conducente, incurante anche del senso di marcia, ha imboccato la rampa della circumvallazione esterna in direzione di Napoli, continuando a fuggire mentre i carabinieri erano alle sue spalle.La corsa si è però conclusa dopo alcuni chilometri. Il conducente ha perso il controllo della Fiat Punto, che è finita contro il guardrail. Fortunatamente, nonostante la dinamica, nessuno dei tre occupanti è rimasto ferito.A bordo dell'auto c'erano infatti tre ragazzi. Alla guida si trovava un 17enne incensurato, risultato anche privo di patente. Con lui viaggiavano un altro 17enne e un 21enne, entrambi incensurati.Gli accertamenti dei militari hanno quindi permesso di ricostruire le responsabilità dei tre giovani e di far emergere la particolare gravità della fuga, iniziata dopo il mancato rispetto dell’alt e proseguita con una guida pericolosa fino allo schianto.I tre ragazzi sono stati denunciati per fuga pericolosa. L’episodio si è concluso senza feriti, ma la sequenza dei fatti avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerando la velocità della fuga e il passaggio dell’auto sulla circumvallazione esterna.