Albero cade sull'A3 Napoli-Salerno e colpisce motociclista

Il centauro è stato soccorso dai sanitari e trasferito in codice rosso

Momenti di apprensione nel pomeriggio lungo l'autostrada A3, nei pressi dello svincolo di Fratte, a Salerno. Un albero è precipitato improvvisamente sulla carreggiata, finendo contro un motociclista che stava transitando in quel momento.Il centauro è stato soccorso dai sanitari e trasferito in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Nonostante la massima urgenza attribuita inizialmente alle sue condizioni, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita ed è stato ricoverato nella struttura di via San Leonardo.La caduta dell'albero ha richiesto l'immediata chiusura del tratto interessato, necessaria per permettere agli operatori di intervenire e liberare la carreggiata. La circolazione è rimasta bloccata per circa un'ora.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Eboli e il personale Anas, impegnati nelle operazioni di gestione del traffico e nella rimozione dell'ostacolo.Una volta completati gli interventi, la strada è stata riaperta. Restano da accertare le ragioni che hanno provocato il cedimento dell'albero, mentre l'episodio ha provocato inevitabili rallentamenti in una zona particolarmente trafficata e strategica per la viabilità salernitana.