Al Cardarelli 1500 accessi a settimana per il caldo

A risentire maggiormente delle temperature elevate sono i pazienti con un quadro clinico già compromesso

Sono stati più di 1.500 gli accessi registrati nell’ultima settimana al Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Una media di circa 217 pazienti al giorno, con il dato più elevato raggiunto lunedì 24 agosto, quando sono state 256 le persone che si sono rivolte alla struttura per ricevere assistenza.Numeri che confermano la forte pressione sulla rete dell’emergenza-urgenza, particolarmente evidente durante le giornate caratterizzate dalle alte temperature. Il caldo intenso rappresenta infatti uno dei principali fattori che stanno contribuendo all’aumento degli accessi, soprattutto tra le persone più fragili e tra gli anziani, spesso affetti da patologie croniche e da condizioni di salute che possono peggiorare durante le ondate di calore.A risentire maggiormente delle temperature elevate sono proprio i pazienti con un quadro clinico già compromesso. In diversi casi, spiegano dal Cardarelli, il ricorso alle cure ospedaliere è legato al riacutizzarsi di problemi di salute preesistenti. Tra le situazioni più frequenti vengono segnalate le insufficienze renali, che possono aggravarsi in presenza di disidratazione e condizioni climatiche particolarmente difficili.Il confronto con i dati dello scorso anno evidenzia ulteriormente la portata del fenomeno. Nell’ultima settimana il numero degli accessi al Pronto soccorso del Cardarelli è risultato superiore di circa il 10% rispetto alla media annuale registrata nel 2025. Un incremento significativo che arriva nel pieno di una stagione estiva segnata da temperature eccezionalmente elevate.Particolarmente consistente è stata anche la presenza di pazienti anziani provenienti dalle Residenze sanitarie assistenziali. Numerosi, infatti, sono stati i trasferimenti dalle RSA verso il Pronto soccorso, determinati dalla necessità di sottoporre i pazienti a ulteriori valutazioni cliniche e accertamenti.A incidere sui numeri del Cardarelli, tuttavia, non è soltanto la situazione epidemiologica legata al caldo. Il bacino di utenza dell’ospedale napoletano, infatti, supera ampiamente i confini della città. Una quota significativa delle persone che arrivano al Pronto soccorso proviene dalla provincia, da altre zone della Campania e, in alcuni casi, anche da fuori regione.A sottolinearlo è il direttore generale del Cardarelli, Antonio d’Amore, che evidenzia come le ondate di calore rappresentino ormai un elemento costante di attenzione per la struttura ospedaliera.«Oggi siamo alle prese con le ondate di calore, che ci tengono in allerta perché fanno alzare anche di 6-7 gradi le temperature medie stagionali, ma il caldo ha inciso pesantemente sul nostro Pronto soccorso in tutto il periodo estivo», spiega d’Amore.Il direttore generale richiama inoltre l’attenzione su un altro fenomeno che contribuisce ad alimentare la pressione sull’emergenza-urgenza: quello delle cosiddette “seconde cure”. Si tratta di pazienti che, dopo essere stati visitati e valutati in un'altra struttura sanitaria, decidono di interrompere il percorso assistenziale già avviato e raggiungono autonomamente il Cardarelli per proseguire gli accertamenti o le cure.«Spesso i pazienti arrivano da territori che non coincidono con l’area di Napoli, ossia da fuori città, provincia e anche da fuori regione», sottolinea d’Amore. «Così come abbiamo riscontrato il consolidarsi del fenomeno delle seconde cure, con una quota significativa di pazienti che, dopo un primo accesso e una valutazione presso altra struttura sanitaria, rifiutano la prosecuzione del percorso assistenziale presso la struttura di primo accesso e raggiungono autonomamente il Pronto soccorso del Cardarelli per il prosieguo dell’iter diagnostico-terapeutico».Un quadro che rende ancora più complessa la gestione quotidiana dell’emergenza. L’aumento degli accessi, sommato alla maggiore fragilità dei pazienti e alla mobilità di persone provenienti anche da territori esterni all’area di riferimento, richiede un costante lavoro di organizzazione da parte del personale sanitario.E anche nella giornata di oggi la pressione sul Pronto soccorso resta elevata. Secondo l’ultima rilevazione disponibile delle ore 19, gli accessi avevano già raggiunto quota 155. Un dato che conferma un andamento sostenuto e che, in presenza di temperature ancora molto alte, continua a mantenere sotto osservazione l’attività del principale ospedale napoletano per l’emergenza.