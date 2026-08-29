Addio Anna, il maresciallo della Finanza muore a 29 anni

Aveva scelto di intraprendere la carriera nella Guardia di Finanza, un percorso che l'aveva portata lontano dalla sua terra d'origine

Una giovane vita spezzata dopo una lunga battaglia. Trentola Ducenta si ritrova ancora una volta a fare i conti con il dolore per la perdita di una ragazza molto giovane. È morta Anna Pagano, 29 anni, maresciallo della Guardia di Finanza in servizio in Calabria. Una notizia che ha rapidamente attraversato il paese, suscitando profonda commozione tra i cittadini che conoscevano la giovane e la sua famiglia.Anna da tempo affrontava una difficile situazione personale, una battaglia che aveva scelto di vivere con discrezione, senza rinunciare agli impegni quotidiani e al proprio percorso professionale. Nonostante la distanza dalla Campania, dovuta al servizio in Calabria, aveva continuato a mantenere un legame molto forte con Trentola Ducenta, il paese nel quale era cresciuta e dove vivevano i suoi familiari.Ogni volta che gli impegni di lavoro glielo permettevano, Anna faceva ritorno a casa. Qui ritrovava gli affetti più importanti e quella comunità che nel corso degli anni aveva imparato a conoscerla e apprezzarla.Una notizia che ha sconvolto la comunitàLa notizia della morte della 29enne ha provocato un'ondata di dolore in paese. Per Trentola Ducenta si tratta di un nuovo lutto arrivato a distanza di pochi giorni da un'altra perdita che aveva già profondamente colpito la comunità.Il susseguirsi di queste tragedie ha reso ancora più pesante il clima che si respira nel centro del Casertano, dove in queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla famiglia Pagano.Chi conosceva Anna la descrive come una ragazza seria, determinata e profondamente legata ai propri affetti. Aveva scelto di intraprendere la carriera nella Guardia di Finanza, un percorso che l'aveva portata lontano dalla sua terra d'origine, fino alla Calabria, dove prestava servizio con il grado di maresciallo.Il legame con la famigliaAnna viveva con la sua famiglia in via Circumvallazione ed era particolarmente legata ai genitori e al fratello. Accanto a lei, nel corso della lunga battaglia che aveva affrontato, ci sono stati il padre Vincenzo, la madre Rosaria Bove, il fratello Giuseppe e il fidanzato Francesco Pezone.Proprio con Francesco Anna aveva immaginato il proprio futuro. I due avevano già programmato il matrimonio per maggio del 2027, nella chiesa di San Michele Arcangelo.Un progetto che oggi assume il significato doloroso di un futuro rimasto incompiuto. C'erano una data, una chiesa e un sogno condiviso: elementi semplici, ma capaci di raccontare quanto fosse importante per Anna guardare avanti e costruire la propria vita accanto alle persone che amava.Una vita dedicata al dovereA soli 29 anni Anna aveva già costruito un percorso professionale importante, scegliendo di indossare la divisa della Guardia di Finanza. Un mestiere che richiede responsabilità, disciplina e senso del dovere e che l'aveva portata a prestare servizio lontano dalla propria città.La distanza, tuttavia, non aveva cancellato il rapporto con Trentola Ducenta. La giovane continuava a tornare nel paese d'origine, mantenendo vivo il rapporto con parenti, amici e conoscenti.Per questo la sua scomparsa lascia un vuoto particolarmente forte. Non soltanto per la sua famiglia, ma anche per una comunità che in queste ore si stringe attorno ai suoi cari.La morte di Anna Pagano interrompe una vita ancora tutta da costruire, fatta di lavoro, affetti e progetti. Tra questi, soprattutto, quello di sposare Francesco e iniziare insieme una nuova fase della loro vita.A Trentola Ducenta restano ora il dolore dei familiari, il ricordo degli amici e quello di una giovane donna che, nonostante la lontananza, non aveva mai reciso il filo che la legava alla propria terra.