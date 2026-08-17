Accoltellato nella notte al torace ed alla mano

Le sue condizioni hanno reso necessario un intervento chirurgico

Momenti di tensione questa mattina nel cuore di Napoli, dove un uomo è stato trasportato all’ospedale Pellegrini con diverse ferite che, secondo una prima valutazione, potrebbero essere state provocate da un’arma da taglio. A intervenire sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, allertati dopo l’arrivo del ferito nella struttura ospedaliera. L’uomo, al momento ancora non identificato, non aveva con sé documenti. Dagli elementi raccolti finora si ritiene che possa essere di origine nordafricana, ma si tratta di un dato ancora da verificare.



Ferite al torace, al dorso e alla mano



Il ferito presentava lesioni in diverse parti del corpo, in particolare al dorso, alla mano destra e al torace. Le caratteristiche delle ferite hanno fatto ipotizzare agli investigatori e ai sanitari l’utilizzo di un’arma da taglio.



Le sue condizioni hanno reso necessario un intervento chirurgico. Dopo le cure ricevute, l’uomo è stato ricoverato e, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.



Il luogo dell'aggressione



I primi accertamenti condotti dai carabinieri hanno permesso di collocare il possibile episodio violento in vico Sopramuro Ave Gratia Plena, nel centro di Napoli.



Restano però ancora numerosi interrogativi da chiarire. Non è infatti noto, al momento, chi abbia aggredito l’uomo né quali siano state le ragioni alla base del ferimento.



Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le fasi precedenti all’arrivo in ospedale e di raccogliere elementi utili per individuare eventuali testimoni.



Indagini in corso



L’attività investigativa prosegue per fare luce sulla dinamica dell’accaduto e, soprattutto, per riuscire a identificare la vittima.



I carabinieri dovranno accertare dove e in quali circostanze sia avvenuta l’aggressione, verificando anche la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza nella zona indicata come luogo del ferimento.



Al momento, dunque, resta ancora da chiarire il quadro completo dell’episodio. L’uomo, dopo essere stato sottoposto all’intervento chirurgico, rimane ricoverato all’ospedale Pellegrini sotto osservazione.