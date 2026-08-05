Accoltellato all'addome dopo una lite, 12enne in codice rosso

il ferimento sarebbe avvenuto al termine di un litigio con un coetaneo

Momenti di forte tensione nel quartiere Ponticelli, alla periferia orientale di Napoli, dove un ragazzo di appena 12 anni è rimasto ferito da alcune coltellate al termine di una lite scoppiata tra giovanissimi. Il minore è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Villa Betania, mentre i carabinieri hanno avviato un'indagine per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.L'allarme è scattato quando il personale sanitario del nosocomio ha segnalato ai militari la presenza del dodicenne con due ferite da arma da taglio all'addome. I carabinieri della stazione di Ponticelli hanno immediatamente raggiunto l'ospedale per raccogliere le prime informazioni e verificare le condizioni del giovane, che è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il ferimento sarebbe avvenuto al termine di un litigio con un coetaneo. L'episodio si sarebbe verificato nel rione Conocal, in via del Flauto Magico, dove nelle ore successive sono stati eseguiti rilievi e sopralluoghi per raccogliere elementi utili alle indagini.Fortunatamente il dodicenne, pur avendo riportato due ferite all'addome, non sarebbe in pericolo di vita. I medici lo hanno trattenuto in osservazione, mentre gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause della lite, ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare il ruolo delle persone coinvolte.Durante le attività investigative nella zona, i carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale hanno notato un gruppo di persone allontanarsi frettolosamente all'arrivo delle pattuglie. L'atteggiamento ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere al controllo di un uomo di 32 anni, residente in zona e già noto alle forze dell'ordine.Nel corso della perquisizione personale, il 32enne è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Gli accertamenti sono stati quindi estesi alla sua abitazione, situata nelle immediate vicinanze del luogo del ferimento. All'interno dell'appartamento i militari del Nucleo Operativo hanno rinvenuto altri 50 grammi della stessa sostanza stupefacente, sottoposti a sequestro.L'uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, mentre proseguono le indagini sul ferimento del dodicenne. Al momento non risultano collegamenti accertati tra l'arresto per stupefacenti e l'aggressione al minore, due vicende che gli investigatori stanno trattando separatamente in attesa di ulteriori sviluppi.