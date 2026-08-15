Abusivi noleggiano ombrelloni e lettini, 5 denunciati

Le forze dell'ordine hanno proceduto al sequestro di 47 sedie di plastica, 5 tavoli, 30 ombrelloni, 5 secchi in metallo e 8 sdraio

Controlli straordinari lungo il litorale napoletano per contrastare l'occupazione irregolare del demanio marittimo e le attività esercitate senza autorizzazione. Gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia della Polizia Locale, insieme alla Polizia di Stato e alla Capitaneria di Porto, hanno effettuato verifiche presso i lidi di Largo Sermoneta, della Spiaggia Donn’Anna e del Lido Sant’Antonio.



Sequestrate sedie, tavoli e ombrelloni



Nel corso dell'operazione sono state individuate cinque persone che, secondo quanto accertato dagli operatori, esercitavano abusivamente l'attività di noleggio di attrezzature balneari.



Per tutti è scattata la segnalazione all'Autorità giudiziaria.



Le forze dell'ordine hanno inoltre proceduto al sequestro di 47 sedie di plastica, 5 tavoli, 30 ombrelloni, 5 secchi in metallo e 8 sdraio, oltre a una somma di denaro ritenuta collegata all'attività contestata.



Anche alimenti e bevande venduti senza autorizzazione



Durante lo stesso intervento è emersa un'ulteriore irregolarità a carico di uno dei cinque soggetti.



Gli agenti hanno infatti contestato la vendita non autorizzata di alimenti e bevande alcoliche. Anche in questo caso sono scattati i provvedimenti e il sequestro della merce.



Sono state recuperate 30 confezioni di prodotti alimentari, tra cui patatine, stuzzichini e taralli, oltre a 101 bottiglie di bibite.



L'attività rientra nei servizi di controllo predisposti sul litorale cittadino durante il periodo estivo, con particolare attenzione alle occupazioni abusive e alle attività commerciali svolte senza i necessari titoli autorizzativi.