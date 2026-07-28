Zoppica, ma usa la stampella per colpire una commessa e rubare merce

L'allarme lanciato al numero di emergenza ha consentito alle forze dell'ordine di avviare immediatamente le ricerche

Momenti di tensione nel quartiere Trieste a Roma, dove un furto all'interno di un'attività commerciale si è trasformato in un'aggressione ai danni di una dipendente che aveva tentato di bloccare il responsabile. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 49 anni, originario di Napoli, avrebbe sottratto alcuni prodotti dal negozio cercando poi di allontanarsi senza pagare. Durante il tentativo di fuga sarebbe stato fermato da una dipendente dell'esercizio commerciale, intervenuta per impedirgli di lasciare il locale con la merce. A quel punto, stando alle accuse, il 49enne avrebbe reagito con violenza, utilizzando la stampella con cui si spostava per colpire la lavoratrice e guadagnarsi la fuga.L'allarme lanciato al numero di emergenza ha consentito alle forze dell'ordine di avviare immediatamente le ricerche. Gli agenti del Commissariato di Villa Glori sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile poco dopo, mentre si trovava a bordo di un autobus della capitale.L'uomo è stato quindi bloccato e accompagnato negli uffici di polizia per gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria, reato contestato quando, dopo essersi impossessati della merce, si ricorre alla violenza o alla minaccia per assicurarsi la fuga o mantenere il possesso di quanto sottratto.L'episodio riaccende l'attenzione sui rischi affrontati quotidianamente dagli addetti alle attività commerciali, spesso chiamati a gestire situazioni imprevedibili durante tentativi di furto o aggressioni.